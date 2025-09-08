Zayn Malik y Louis Tomlinson, exintegrantes de One Direction, reaparecen juntos por primera vez en 10 años

Zayn y Louis fueron fotografiados juntos por primera vez en 10 años, lo que marca un hito tras una larga enemistad entre los ex One Direction.

Zayn Malik y Louis Tomlinson sorprendieron a sus seguidores al aparecer juntos por primera vez en una década, luego de una larga disputa pública que marcó el distanciamiento entre ambos.

La imagen que generó furor en redes sociales fue tomada en Nueva York, el pasado domingo 7 de setiembre, cuando un fan logró capturar un selfie en el que posan los dos exintegrantes de One Direction. La foto se convirtió en un símbolo del posible cierre de un ciclo marcado por conflictos y rumores.

Louis and Zayn playing darts in a Tennessee bar last night!



🎥: samhardinger pic.twitter.com/nHk26A9QYn — HL Daily (@UpdateHLD) September 8, 2025

Una enemistad que marcó la historia de One Direction

Zayn Malik, de 32 años, y Louis Tomlinson, de 33, no eran fotografiados juntos desde 2015, año en que Zayn abandonó One Direction en medio de fuertes tensiones. La ruptura fue seguida por una serie de ataques públicos a través de Twitter, que reflejaron el deterioro de su amistad.

El conflicto se encendió cuando el productor Naughty Boy publicó una imagen junto a Zayn en redes sociales, acompañada de un mensaje que fue interpretado como una provocación contra la banda. Louis respondió con un comentario irónico sobre filtros de fotografías. Malik no tardó en contestar con una frase directa que captó la atención de los medios: “¿Recuerda cuando tenía una vida y dejaba de hacer comentarios maliciosos sobre la mía?”

@Louis_Tomlinson remember when you had a life and stopped making bitchy comments about mine ? — zayn (@zaynmalik) May 6, 2015

Desde entonces, los encuentros entre ambos fueron prácticamente inexistentes. En entrevistas concedidas durante los años siguientes, Tomlinson reconoció que no se sentía preparado para retomar la amistad con su excompañero, aunque también indicó que con el tiempo se acercaba a dejar atrás el rencor.

En 2017, Louis aseguró haber tenido una conversación reciente con Zayn y expresó que se alegraba por sus logros. No obstante, el distanciamiento continuó.

Liam Payne, un punto de inflexión

La muerte de Liam Payne a los 31 años, ocurrida en octubre del año anterior, marcó un antes y un después para el grupo. El también exintegrante de One Direction falleció tras caer de un balcón en un hotel en Buenos Aires, lo que conmocionó a fanáticos de todo el mundo.

El funeral, realizado en noviembre, reunió a los cuatro miembros sobrevivientes de la banda: Zayn Malik, Louis Tomlinson, Harry Styles y Niall Horan, quienes no habían estado juntos públicamente desde la separación del grupo en diciembre de 2015.

En ese momento, los cuatro músicos difundieron un comunicado conjunto en el que calificaron a Payne como un “hermano” y recordaron los momentos compartidos con él. La pérdida pareció actuar como un catalizador para reactivar los lazos rotos.

Luego de este encuentro, los acercamientos entre Zayn y Louis se volvieron más visibles. En enero de este año, Tomlinson asistió a uno de los conciertos de Zayn en el marco de su gira Stairway to the Sky, en el recinto Shrine Expo Hall en Los Ángeles. Durante el evento, Malik agradeció la presencia de un “viejo amigo” en el público, y aunque no lo mencionó directamente, confirmó que se trataba de Louis.

Louis Tomlinson attended Zayn Malik’s show tonight in LA. pic.twitter.com/XnHcFm1IWP — Pop Crave (@PopCrave) January 30, 2025

Aunque breve, el encuentro fue suficiente para provocar una ola de nostalgia, especulación y alegría entre quienes han seguido la historia del conjunto desde sus inicios en el programa The X Factor en 2010.

Zayn pointing at Louis and Louis grabbing his chest at a respond 😭😭😭 pic.twitter.com/DxakDaetOf — I SAW ZAYN AND LOUIS (@natau10_27) January 30, 2025

