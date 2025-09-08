Viva

Zayn Malik y Louis Tomlinson, exintegrantes de One Direction, reaparecen juntos por primera vez en 10 años

Zayn y Louis se mostraron juntos en Nueva York tras años de distanciamiento

Por Jailine González Gómez
Zayn y Louis fueron fotografiados juntos por primera vez en 10 años, lo que marca un hito tras una larga enemistad entre los ex One Direction.
Zayn y Louis fueron fotografiados juntos por primera vez en 10 años, lo que marca un hito tras una larga enemistad entre los ex One Direction. (Archivo/Foto de redes sociales)







