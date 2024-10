¿De qué murió Liam Payne, exintegrante de One Direction?

El mundo de la música y miles de fans de Liam Payne están conmocionados por la noticia de la muerte del artista británico a los 31 años. El exintegrante de One Direction falleció este miércoles 16 de octubre tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

Después de que la noticia se viralizara en Internet y redes sociales, surgieron dudas sobre la causa del deceso. Las autoridades argentinas continúan trabajando en la investigación para determinar si el artista, antes de caer, estaba bajo los efectos de las drogas o el alcohol.

Sin embargo, el informe preliminar de la autopsia, realizada en el marco de la investigación, confirmó que el cantante murió a causa de un “politraumatismo” con “hemorragia interna y externa”, según informó el medio CNN.

El estudio del cuerpo de Payne se realizó la mañana de este jueves 17 de octubre en la Morgue Judicial de Buenos Aires. “El resultado es consistente con la caída de 10 metros que sufrió desde el balcón de su habitación, ubicada en el tercer piso del hotel Casa Sur, en la calle Costa Rica”, publicó Infobae.

El medio agregó que los trabajos forenses del día del suceso incluyeron la participación del personal de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de Buenos Aires, quienes recolectaron rastros en la habitación del artista.

¿Qué le sucedió a Liam Payne, exintegrante de One Direction?

De acuerdo con La Nación de Argentina, el personal del hotel Casa Sur, en la calle Costa Rica del barrio Palermo, Buenos Aires, había denunciado a la Policía que en la habitación del intérprete se escuchaban ruidos de destrozos.

El encargado del hotel llamó al 9-1-1 para alertar sobre la situación. En la llamada, replicada por varios medios internacionales, se escucha al hombre afirmar que el huésped estaba alterado, destruyendo objetos dentro del cuarto, y temían que atentara contra su vida.

Poco después, un patrullero llegó al lugar y confirmó que había una persona fallecida en la calle del hotel.

Louis Tomlinson, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik y Niall Horan formaron One Direction en el 2016 y a partir de ahí se convirtieron en un gran suceso de la música juvenil.

Horas más tarde de la trágica noticia, se difundieron imágenes del estado en que quedó la habitación. El escenario presentaba un televisor roto, sustancias, velas, encendedores y una caja de jabón.

De acuerdo con medios argentinos, Liam Payne se encontraba alojado en un hotel del barrio Palermo, en la calle Costa Rica, para asistir al concierto de su excompañero de banda Niall Horan, quien se presentó el 2 de octubre en el Movistar Aren, de Buenos Aires, como parte de su gira The Show: Live on Tour. Los artistas se reunieron e incluso compartieron algunos momentos a través de sus redes sociales.

¿Cuándo se separó One Direction?

La boyband británica One Direction se formó cuando sus integrantes participaron en el reconocido reality show The X Factor en 2010.

Los jóvenes seleccionados fueron Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, y el grupo fue apadrinado por Simon Cowell. En 2011, lanzaron su primer sencillo, titulado What Makes You Beautiful, que recibió varios reconocimientos en la industria musical.

A lo largo de su carrera, publicaron los álbumes de estudio Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015).

Liam Payne, excantante de One Direction murió en el hotel Casa Sur, en Buenos Aires, Argentina, al caer desde el tercer piso del edificio.

El éxito de la banda fue rotundo desde sus inicios. Trascendieron las fronteras de su país y se convirtieron en un fenómeno de la música juvenil a nivel mundial.

En marzo de 2015, Zayn Malik anunció su retiro de One Direction, lo que generó molestia en el resto de los integrantes; sin embargo, los cuatro miembros restantes continuaron con la agrupación.

En noviembre de 2015, estrenaron Made in the A.M. y, poco tiempo después, informaron su decisión de tomar una pausa. “Su apoyo es verdaderamente indescriptible, solo es un descanso”, escribió en ese entonces Louis Tomlinson en X (Twitter), antes de prometer: “¡No nos vamos a ningún lado!”.

Desde entonces, los miembros de One Direction emprendieron sus carreras en solitario. En el caso de Payne, continuó con la discográfica Capitol Records y lanzó temas populares como Strip That Down, Get Low y Stack It Up.

Además, mientras se consolidaba como solista, en el 2017 dio la bienvenida a su único hijo, Bear Payne, junto a Cheryl Cole. Tres años después, Payne emprendió su primera gira mundial como solista, el 2020 Tour, para promocionar su álbum LP1. En marzo lanzó su más reciente canción, Teardrops, y en agosto se vio obligado a cancelar su gira por Sudamérica debido a una infección renal.

