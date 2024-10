Liam Payne, de One Direction, muere al caer de edificio de hotel en Argentina

Después de la disolución de One Direction, Liam Payne emprendió una carrera como solista. Falleció este miércoles a los 31 años.

El cantante británico Liam Payne, conocido por ser uno de los cinco integrantes de One Direction, falleció este miércoles a los 31 años. Según confirmaron diferentes medios, entre ellos La Nación de Argentina e Infobae, el artista fue encontrado sin vida en la calle Costa Rica, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, tras caer del tercer piso de un hotel.

De acuerdo con La Nación, la policía local se dirigió hacia el hotel por un llamado realizado a la línea 9-1-1, donde se informó que un hombre agresivo podría estar bajo efectos de las drogas o el alcohol. El Sistema de Atención Médica de Emergencia de Argentina (SAME) constató el deceso, detallaron los medios.

Según declaró el representante del SAME en distintas cadenas televisivas argentinas, Payne habría sufrido una caída de 13 o 14 metros de altura, lo cual provocó una aparente fractura en el cráneo.

Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Irrumpió en la escena musical en 2010, luego de su participación en el programa The X Factor como parte de One Direction junto con los artistas Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson.

En 2011, One Direction lanzó su primer álbum de estudio Up All Night, que debutó de número uno en Billboard de Reino Unido.

Noticia en desarrollo.