One Direction: Liam Payne revela detalles sobre la ruptura del grupo

Liam Payne, exintegrante de la banda One Direction, ventiló muchos de los trapos sucios que llevaron a la disolución de la famosa banda.

Durante una entrevista con el podcast Impaulsive, conducido por el controvertido YouTuber Logan Paul, Payne reveló sus verdaderos sentimientos sobre su tiempo en el grupo.

Para sorpresa de muchos, el artista de 28 años no tuvo contemplaciones en referirse a aquellos tiempos. De hecho, detalló el momento en que casi “llegó a los golpes” con otro compañero de banda en el backstage y expresó sus quejas contra otros ex miembros.

“Era bien sabido dentro de la banda que no me gusta comer mierda”, comenzó a hablar Payne en la entrevista. “Hubo un momento en el que hubo una discusión detrás del escenario y un miembro en particular me arrojó contra una pared. Así que le dije: ‘Si no quitas esas manos, es muy probable que nunca las vuelvas a usar’”.

Lyam Payne tiene 28 años y emprendió una carrera solista tras la disolución de One Direction. Foto: TW

El cantante no reveló con quién fue la pelea, pero unos minutos después contó sobre las controversias pasadas que tuvo con el otro integrante Zayn Malik, lo que hizo pensar que se trató de él.

Entre esos incidentes estuvo incluida una disputa en Twitter con el hermano de Logan, Jake Paul, en el 2020. La novia de Malik en ese momento, la modelo Gigi Hadid, dijo que Jake era “alguien irrelevante” y que Malik era un tipo espléndido.

“Ella tuiteó algo sobre conseguir un hombre respetuoso o algo así. Ese no envejeció muy bien”, dijo Payne, refiriéndose a las acusaciones del año pasado contra Malik en las que supuestamente empujó a la madre de Hadid durante un altercado.

Payne dijo: “muchas razones por las que no me gusta Zayn”. Al percatarse de sus declaraciones, inmediatamente trató de aliviar el tono. “Hay muchas razones por las que siempre, siempre estaré de su lado. Si hubiera tenido que pasar por lo que él pasó, con su crecimiento y cualquier otra cosa, hubiera tenido una conducta similar. Mis padres me apoyan demasiado hasta el punto de que a veces es molesto. Zayn tuvo una educación diferente en ese sentido”.

Cuando se le preguntó quién en la banda era el más “escandaloso”, Payne dijo: “Louis (Tomlinson) era salvaje. Quería ser salvaje. Tiene este espíritu”. También admitió que él y Tomlinson “se odiaban” durante su tiempo en la banda, pero aclaró que los dos son amigos ahora.

Más escándalo

Además, Payne quiso subrayar los éxitos de su carrera por encima de los proyectos solitarios de sus excompañeros. En el podcast dijo que su sencillo debut en solitarioStrip That Down, del 2017, “vendió más que todos dentro de la banda”.

Por supuesto, esto generó molestias para los fans del resto de integrantes de One Direction, quienes se manifestaron en Twitter con capturas de pantalla que demostraban que canciones como Watermelon Sugar, de Harry Styles, y I Don’t Wanna Live Forever, de Malik, habían superado a Strip That Down en más de mil millones de reproducciones cada una.

Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson en una ceremonia de premiación del 2012, en Los Angeles. Foto: Archivo- Jordan Strauss (Jordan Strauss)

Los otros exintegrantes se han abstenido de hablar sobre las controversias a lo interno de la banda. Por ejemplo, Harry Styles y Niall Horan optaron por ingerir alimentos repugnantes en The Late Late Show With James Corden para evitar preguntas al respecto.

Después del podcast, el pasado 2 de junio Payne quiso bajarle el tono a sus declaraciones a través de su cuenta de Twitter.

Payne tuiteó: “Chicos, normalmente no comentaría sobre estas cosas, pero cuando es su familia es difícil dejarlo pasar. Mencionaron un incidente específico que involucraba a Zayn al que respondí, pero al escucharlo, tal vez no me articulé tan bien como pude”.

“Estaba diciendo que siempre habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero que siempre, siempre estaré de su lado. Eso es familia. Zayn es mi hermano y lo apoyaré por siempre”, concluyó.