Louis Tomlinson: todas las razones para no perderse el ‘show’ del ex One Direction en Costa Rica

Tiene 18.3 millones de seguidores en Instagram, 36 millones en Twitter y 10 millones más en Facebook. Con esos números como respaldo en redes sociales, el cantante británico Louis Tomlinson se aventuró a iniciar su primera gira mundial como solista tras un brillante paso por la afamda boy band One Direction.

Además de Europa y Oceanía, el intérprete incluyó a Latinoamérica en su tour (donde se ha desatado la euforia por su visita) y hará una parada en Costa Rica el próximo domingo 5 de junio, para presentarse en el Anfiteatro Coca-Cola, en Parque Viva a las 7 p. m.

El artista promocionará su disco debut Walls, que publicó en enero del 2020, aunque no sería de extrañar que un par de canciones de One Direction suenen como parte de su repertorio.

Louis Tomlinson nació el 24 de diciembre de 1991 en Doncaster, Reino Unido, y saltó a la fama internacional en el año 2010, cuando audicionó para el programa X Factor. En esa ocasión no logró a avanzar de manera individual en el programa, pero por sugerencia de la líder de The Pussycat Dolls (y jurado del programa) Nicole Scherzinger se unió a otros cuatro jóvenes que tampoco avanzaron en la competencia. Juntos formaron la banda One Direction y pudieron seguir en el programa.

Louis Tomlinson tiene 30 años y está presentando su primer álbum debut 'Walls'. (Facebook)

Así, junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne se convirtió en una celebridad adolescente traspasando fronteras y consiguiendo éxito tras éxito en la banda hasta su separación oficial, en el 2018, cuando cada uno decidió tomar un camino por separado.

Desde entonces, Tomlinson se ha dedicado a posicionar su carrera como solista con temas como Defenceless y Kill My Mind, que suenan con fuerza en la radio a nivel internacional.

Pero más allá del éxito del artista británico, estos son algunas curiosidades que tal vez usted no conocía del cantante (a menos de que sea un verdadero fan de One Direction) y algunas razones por las que el show del artista, producido por Move Concerts, promete ser un gran espectáculo.

Compositor

Louis Tomlinson era quien componía la mayor parte de las canciones de One Direction, junto a Liam Payne. En entrevista con la revista GQ en el 2019, el artista confesó que encontró en la escritura su papel dentro de la banda.

Y si bien componer su música es algo que le gusta, al artista se tomó el tiempo suficiente para definir qué quería hacer con su carrera artística y en que músico quería convertirse, pues para él era importante definir su propio estilo pasada la página de One Direction.

Louis Tomlinson se ha inclinado hacer música que permita trasmitir su esencia. (Facebook)

“Realmente no puedo identificarme con los sonidos de tendencia urbana que escuchas en la radio estadounidense. Quiero que la gente me vea como un compositor bueno y creíble. En general, lo que quiero de mis letras es honestidad. Quiero que sea real. No quiero que se sientan como de Hollywood o artificiales”, se sinceró en esa entrevista.

De allí que se inclinara un poco más hacia el pop rock.

Homenaje a mamá

Su disco debut Walls es un tanto autobiográfico. De hecho, Two Of Us, el primer sencillo de su álbum, la escribió para su mamá, Johannah Deakin, quien falleció en el 2016.

Se trata de una emotiva balada pop que refleja el vínculo tan fuerte que mantenía con ella y que escribió porque fue la forma que encontró para expresar sus sentimientos.

“Simplemente siento que musicalmente, casi necesitaba sacar esta canción de mi pecho. La gente dice que escribir es parte de la terapia y, en cierto modo, siento que había estado evitando escribir esta canción porque sabía que solo tenía una oportunidad para hacerlo bien”, dijo en un comunicado difundido por People.

Además, en las declaraciones el intérprete añadió que esperaba que el tema sirviera de consuelo para quienes atravesaban una situación similar a la suya.

“No quiero ser demasiado sentimental al respecto, pero si Two of Us puede ayudar a otra persona que está pasando por el momento difícil por el que pasé, entonces eso me haría muy feliz”, comentó.

Louis reveló que hizo una balada para su mamá porque eran sus favoritas y confesó que lo más difícil de todo el proceso de este tema fue cantarlo por primera vez para sus hermanas.

Por los fans

Para el cantante británico los fans son lo más importante que tiene. Sabe que a ellos les debe prácticamente su carrera, pues son los que le han permitido tocar la gloria.

Precisamente por ello, teme defraudar a ese público que ha sido tan leal.

“Eso crea un poco de enigma en realidad, porque eso es muy relevante para mí. Siento que, hasta cierto punto, todos les debemos algo: estamos donde estamos gracias a ellos, es tan simple como eso”, dijo a GQ.

Por ello, su álbum Walls, que vendrá a presentara Costa Rica, tiene algunas canciones que líricamente suenan a One Direction pues “escribo lo que quieren escuchar, porque es honesto y real y soy yo derramando mi corazón”.

Louis Tomlinson era uno de los compositores de los temas de One Direction.

Eso sí, reconoció que lo más difícil es llenar las expectativas, pues él ya no es el mismo adolescente que comenzó su sueño artístico con una banda juvenil que conquistó al mundo.

Para este concierto todavía quedan algunas entradas disponibles en la zona lateral (401/405/501/505) a un precio de ¢53.100; mientras que en la zona preferencial numerada (402/405/502/505) cuestan ¢59.000; y, finalmente, en la zona central numerada (403/503) el valor es de ¢70.850. Los boletos se pueden comprar por medio del sitio web www.eticket.cr.

