Muere el ‘He-Man indio’, primer fisicoculturista vegetariano, a los 42 años por un infarto

Varinder Singh Ghuman, figura del fisicoculturismo y actor de Bollywood, sufrió un ataque cardíaco mientras se encontraba en cirugía

Por O Globo / Brasil / GDA
El atleta Varinder Singh Ghuman, conocido como el ‘He-Man indio’, murió en India a los 42 años tras un ataque cardíaco durante una cirugía.
