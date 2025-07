Murió famoso músico a los 84 años mientras dormía

El trompetista y fliscornista Chuck Mangione, figura emblemática del jazz contemporáneo, murió a los 84 años. Su deceso ocurrió el martes 22 de julio mientras dormía, según confirmó la funeraria Bartolomeo & Perreto, en Rochester, Nueva York, su ciudad natal.

La noticia fue difundida este jueves 24 de julio por el medio local Rochester First. Mangione fue uno de los músicos más reconocidos del jazz fusión en las décadas de 1970 y 1980, gracias a su distintivo estilo melódico y su presencia escénica inconfundible.

Nacido el 29 de noviembre de 1940, Chuck Mangione creció en una familia italoestadounidense que amaba la música. Desde niño se expuso al jazz y asistió a la Escuela de Música Eastman, donde más tarde dirigió la Orquesta de Jazz de la institución.

En 1977, ganó el premio Grammy a la mejor composición instrumental con la pieza Bellavia. Dos años después, recibió otro galardón por la interpretación instrumental pop de Children of Sánchez. En total, obtuvo 14 nominaciones a estos reconocimientos.

Chuck Mangione murió a los 84 años en Rochester, Nueva York, mientras dormía, según la funeraria Bartolomeo & Perreto. (Captura Billboard)

Mangione alcanzó el éxito comercial con Feels So Good, un tema instrumental que se convirtió en un fenómeno de la música pop en 1978.

Su música formó parte de momentos memorables en eventos internacionales. El tema Chase the Clouds Away sonó en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 y en 1980, interpretó Give It All You Got durante la clausura de los Juegos de Invierno en Lake Placid, Nueva York.

