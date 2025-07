Murió Hulk Hogan, ícono de la WWE, a los 71 años

Hulk Hogan, ícono de la WWE, el cine y la televisión, falleció este jueves 24 de julio, a los 71 años, según confirmaron medios internacionales como The Sun, TMZ y Page Six.

La información preliminar dice que el estadounidense sufrió un ataque cardíaco en su casa.

TMZ reportó que la mañana de este jueves, los paramédicos acudieron a la casa de Hogan, ubicada en Clearwater, Florida, para atender una alerta de paro cardíaco.

LEA MÁS: ¿De qué murió Hulk Hogan? Esto se sabe de la causa del fallecimiento del ícono de la WWE

Hace apenas unas semanas, agregó el medio estadounidense, el luchador y actor negó rumores que circulaban en redes sociales que decían que estaba en estado de coma.

Manifestó que su corazón estaba fuerte y que solo estaba lidiando con los síntomas de una operación de cuello a la que se sometió en mayo, agregó TMZ.

¿Quién era Hulk Hogan? Icono de la lucha libre

Hulk Hogan, la leyenda de la WWE

Hogan, conocido por su imponente físico de dos metros, su pañuelo en la cabeza y su característico bigote rubio, es, definitivamente, uno de los rostros más reconocidos de la World Wrestling Entertainment (WWE).

Su carisma, su personaje en el ring de heroico estadounidense y su destreza para la lucha libre transformaron este deporte en un entretenimiento familiar de masas.

En 1985 se realizó el primer WrestleMania, en el mítico Madison Square Garden, en Nueva York. En el evento participaron Mr. T y Hulk Hogan. Muhammad Ali fue el réferi invitado, mientras que el pianista Liberace fue el cronometrador especial del evento principal. (Archivo)

Con millones de espectadores, la liga de lucha libre se convirtió en un gigante de las ganancias, mucho, por impulso de Hogan y su presencia en la famosa liga de lucha libre.

El deportista, cuyo verdadero nombre era Terry Bollea, compitió por primera vez en 1979 en la liga WWF, hoy conocida como la WWE. Sin embargo, se convirtió en un pilar de la competencia y en uno de los favoritos de los aficionados a mediados de los años 80, junto a otros luchadores como Andre The Gigant y Rowdy Roddy Piper.

Adoptó el nombre de Hulk Hogan en referencia a su físico y la popularidad que rivalizaba entonces con la del actor Lou Ferrigno (El increíble Hulk).

Su primer título mundial lo ganó en 1984, en el mítico Madison Square Garden, durante la primera WrestleMania.

Después de ganar este título, participó en las primeras nueve ediciones de WrestleMania con combates icónicos, como el enfrentamiento que sostuvo contra André The Giant, en 1988.

En su trayectoria ganó 12 campeonatos mundiales (seis en WWF/WWE y seis en la liga WCW), además de dos Royal Rumble (1990 y 1991).

Fue introducido al Salón de la Fama de la WWE en el 2005, pero 10 años más tarde fue expulsado de la organización por emitir comentarios racistas.

Hulk Hogan fue parte del Salón de la Fama de la WWE, pero en el 2015 lo expulsaron luego de que emitió unos comentarios racistas. (AFP)

Hulk Hogan en el cine y la televisión

Además de los cuadriláteros de la lucha libre, también destacó en el cine y la televisión. Uno de sus papeles más recordados es el de Thunderlips, peleador que se llevó los aplausos en el filme Rocky III, de 1982.

En la pantalla grande también fue parte de títulos como No Holds Barred, Mr. Nanny y Santa with Muscles. En la televisión encarnó papeles en series como Thunder in Paradise, Los Magníficos y Baywatch.

Además, Hogan fue estrella de populares reality shows, gracias a programas donde mostró aspectos de su vida profesional y personal. Entre estos espacios destaca Hogan Knows Best (2005-2007), Hulk Hogan’s Celebrity Championship Wrestling (2008) y Hulk Hogan’s Micro Championship Wrestling (2011).