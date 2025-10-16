Viva

Murió Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de Kiss

El artista tenía 74 años. Falleció acompañado de su familia en Morristown, Nueva Jersey

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y AFP
Ace Frehley Kiss
Gene Simmons y Ace Frehley durante una presentación de Kiss en el Super Bowl. El guitarrista falleció este jueves 16 de octubre a los 74 años. (AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ace FrehleyKiss
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.