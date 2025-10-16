Murió Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de Kiss

Gene Simmons y Ace Frehley durante una presentación de Kiss en el Super Bowl. El guitarrista falleció este jueves 16 de octubre a los 74 años.

Medios internacionales como CNN y TMZ confirmaron la muerte de Ace Frehley, guitarrista principal y miembro fundador de la icónica banda de glam rock Kiss.

El artista, reconocido por su talento y por su llamativa guitarra llena de humo, falleció este jueves 16 de octubre a los 74 años.

El genio de la guitarra murió en su casa, rodeado de su familia, tras una reciente caída, según declaró un representante a AFP.

Un ​​comunicado de la familia de Frehley expresó su profunda consternación por la pérdida. “En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo”, manifestaron.

“La magnitud de su partida es de proporciones épicas y va más allá de toda comprensión. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, el recuerdo de Ace vivirá para siempre”, agregaron sus seres queridos.

Paul Daniel Frehley nació en Nueva York el 27 de abril de 1951, y comenzó a tocar guitarra de adolescente.

De acuerdo con el medio Infobae, que se basó en notas de TMZ, el guitarrista estuvo internado varios días en el hospital después de la caída que le provocó una hemorragia cerebral.

Fuentes cercanas al músico confirmaron que durante ese tiempo en el centro médico, permaneció conectado a un ventilador mecánico. Ante esta situación, la familia del artista estaba valorando la posibilidad de retirar el soporte vital, agregó Infobae.

La leyenda de Ace Frehley, guitarrista de Kiss

En 1973, Frehley fue miembro fundador de Kiss, junto con el líder Gene Simmons, el guitarrista rítmico Paul Stanley y el baterista Peter Criss. Incluso en una época de disfraces escandalosos, Kiss se destacó entre la multitud, con maquillaje estilo Kabuki que cubría todo el rostro, cabello salvaje y zapatos de plataforma increíblemente altos.

Ace Frehley fue conocido en la banda Kiss como ‘The Spaceman’. Fue pionero del sonido y la estética del rock teatral. (AFP)

Su distintiva imagen contribuyó al éxito de un grupo cuyos éxitos incluían I Was Made for Lovin’ You, God of Thunder y Strutter.

Las presentaciones solían ser eventos teatrales, con pirotecnia y bombas de humo.

El diseño gráfico de la banda —rayos para las “ss” de Kiss— está indeleblemente vinculado al maquillaje y a la omnipresente e increíblemente larga lengua de Simmons.

Cada miembro asumió un personaje, y el de Frehley fue “Space Ace” o “The Spaceman”.

Frehley dejó la banda en 1982 debido al abuso de sustancias y a las diferencias creativas que surgieron.

Continuó trabajando como solista y fundó la banda Frehley’s Comet, con la que produjo varios álbumes exitosos. Esta faceta lo llevó a los primeros lugares de las listas de música de Estados Unidos con trabajos como Origins Vol.1, en 2016.

Se reunió con Kiss a mediados de la década de 1990 por un período de seis años. Junto a ellos fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014.

La familia del guitarrista Ace Frehley figura de Kiss, comunicó que falleció después de una reciente caída. El músico tenía 74 años. (AFP)

El guitarrista estaba de gira este año con su más reciente trabajo 10.000 Volts, pero había suspendido el tour debido “a asuntos médicos”.

A Frehley le sobreviven su esposa, Jeanette, y su hija, Monique.