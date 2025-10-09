Integrante de KISS se desmaya al volante y choca en California: este es su estado

Gene Simmons (izquierda) es uno de los fundadores de la mítica banda KISS.

El músico estadounidense Gene Simmons, integrante de la legendaria banda KISS, sufrió un accidente de tránsito en California tras desmayarse al volante. El hecho ocurrió el martes por la tarde en la Pacific Coast Highway, a la altura de Malibú.

El portavoz del Departamento del Sheriff de Lost Hills, citado por Fox News Digital, indicó que el vehículo de Simmons chocó contra un automóvil estacionado después de que el artista perdiera el conocimiento. El incidente se registró poco antes de la 1 p. m., hora local.

Los primeros reportes señalan que un testigo observó el impacto y llamó al 911. Agentes de policía y bomberos acudieron al sitio, desde donde trasladaron al músico a un hospital cercano para recibir atención médica.

Simmons, de 76 años, fue dado de alta horas más tarde. Según su esposa, Shannon Tweed, la causa del desmayo fue deshidratación.

La actriz declaró al medio TMZ que su esposo “odia beber agua” y que recientemente inició un tratamiento con un nuevo medicamento, lo que habría provocado el episodio.

Gene Simmons fue trasladado a un hospital tras desmayarse mientras conducía. (AFP)

Horas después, el representante del bajista confirmó que Simmons se encuentra bien y que retomó sus actividades. “Gene está bien y ya volvió al trabajo”, dijo a la revista People.

Además, el músico publicó un mensaje en su cuenta de X para tranquilizar a sus seguidores. “Gracias a todos por sus buenos deseos. Estoy perfectamente. Tuve un pequeño accidente. Sucede, sobre todo a quienes conducíamos fatal. Y ese soy yo. Todo bien”, escribió.

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles mantiene abierta una investigación preliminar para determinar las causas exactas del incidente. Ninguna otra persona resultó herida durante el accidente.