Murió Jimmy Cliff, ícono del reggae, a los 81 años

Jimmy Cliff trabajó junto a Bob Marley al inicio de sus carreras. Ambos son leyendas del reggae y de su posicionamiento internacional.

Jimmy Cliff, músico jamaicano y figura clave en que el reggae saliera de su país para conquistar al mundo, falleció a los 81 años; así lo confirmaron medios internacionales como Infobae, El País, El Mundo, El Clarín y la agencia de noticias AFP.

El artista contribuyó a transformar la música de su tierra natal para convertirla en un fenómeno global.

Durante más de cuatro décadas, Jimmy Cliff, nombre artístico de James Chambers, escribió e interpretó canciones que fusionaron el reggae con el folk, el soul, el ska y el rock, con letras de protesta contra la pobreza, las injusticias y las guerras.

“Con profunda tristeza comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión seguida de neumonía”, dijo su esposa Latifa Chambers en la cuenta del artista en Instagram.

“A todos sus fans alrededor del mundo, por favor sepan que su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera. Realmente apreciaba a cada uno de sus fans por su amor”, afirmó.

Jimmy Cliff, leyenda del reggae

De renombre internacional, Cliff está detrás de éxitos mundiales como Many Rivers to Cross, You Can Get It If You Really Want y Reggae Night.

Es considerado la figura más influyente del reggae después de Bob Marley (1945-1981), con quien colaboró al principio de la carrera de Marley.

“La primera vez que grabé un disco me dieron un chelín. Los Wailers (el grupo de Marley) tuvieron más suerte que yo en Studio One: les daban dos libras por semana”, contó Cliff al diario francés Le Monde en 2012.

En 2010, ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Nacido en julio de 1944, en un entorno modesto, nunca dejó de interesarse por múltiples influencias musicales, mientras mantenía un discurso político comprometido.

“Me inspiraron los disturbios de Londres (en 2011), pero también la ‘Primavera Árabe’“, dijo a Le Monde en la misma entrevista, en la que también mencionó “las injusticias sociales, la hipocresía religiosa y los clanes políticos”.

A lo largo de los años, colaboró con grupos como The Clash, Kool and the Gang y artistas como Sting y Annie Lennox.

También colaboró en varias ocasiones con el cine. Con la exitosa película de 1972, The Harder They Come, que protagonizó inspirad en experiencias de su infancia en la pobreza, Cliff se dio a conocer al mundo y presentó la música reggae a una audiencia global.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, dijo que la nación isleña se tomaba un momento para rendir homenaje a Cliff, “un verdadero gigante cultural, cuya música llevó el corazón de nuestra nación al mundo”.

“Su música animó a la gente en tiempos difíciles, inspiró a generaciones y ayudó a moldear el respeto global que hoy tiene la cultura jamaiquina”, agregó Holness.

“Buen paseo, Jimmy Cliff. Tu legado vive en cada rincón de nuestra isla y en los corazones del pueblo jamaiquino”, aseguró.