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Exfiguras de Repretel sorprenden al reaparecer en la televisión, ¡pero en Teletica!

Los reconocidos personajes aparecieron por unos minutos en la pantalla, donde demostraron varias de sus habilidades

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Por Fátima Jiménez
Teletica y Repretel
Dos reconocidas exfiguras de Repretel se robaron en show en la pantalla de Teletica. (Archivo. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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