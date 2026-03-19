Exfiguras de Repretel sorprenden al reaparecer en la televisión, ¡pero en Teletica!

Dos reconocidas exfiguras de Repretel se robaron en show en la pantalla de Teletica.

Las exfiguras de Repretel, William Bonilla, y Édgar Cartín, conocido popularmente como “El Galán”, regresaron brevemente a la televisión este jueves 19 de marzo, aunque no a su antigua casa televisiva, sino a las pantallas de Teletica.

Ambos, recordados por su participación en el programa Las historias, aparecieron en una nota del espacio De boca en boca, donde mostraron sus habilidades para volar papalotes en una finca ubicada en Cartago.

Durante la grabación, Bonilla comentó que él siempre los ha llamado “papalote”, mientras que Cartín prefiere decirles “barrilete” o “cometa”. En el encuentro también participaron las hijas gemelas de Cartín, quienes compartieron la divertida actividad frente a las cámaras.

William Bonilla y El Galán levantaron vuelo con sus papalotes en una finca de Cartago, durante la grabación de la nota para el programa 'De boca en boca' de Teletica. (Teletica)

“Apenas sale el solcito hay que aprovechar el viento también”, dijo Cartín. “Ellas se apuntan”, añadió, refiriéndose a sus hijas.

Por su parte, Bonilla recordó su etapa en televisión con una de sus frases más icónicas: “La belleza escénica nos cautiva, disfrutemos del paisaje”, expresión que solía utilizar en su segmento de viajes de Las historias.

La jornada concluyó con un toque lleno de ritmo y nostalgia, cuando ambos excompañeros se animaron a bailar cumbia, acompañados por el güiro de El Galán.