Figura de ‘Buen día’ toma nuevo rol junto a colegas de Teletica: así dieron la noticia en vivo

El presentador de Teletica Ítalo Marenco recibió una nueva invitación para unirse a un departamento extra, el cual ha resonado en repetidas ocasiones entre los periodistas del canal.

Marenco se convirtió en el nuevo fichaje de Telenoticias FC, equipo de fútbol conformado por varios integrantes del canal, incluido su compañero Daniel Céspedes, quien fue el encargado de darle la bienvenida a Ítalo durante el programa Buen día.

“Se suma a un equipo que fundé hace unos años, del cual soy el goleador histórico. Tiene tres estrellas (la camisa) por los títulos de la Copa Chinamo que hemos ganado”, dijo Céspedes.

Además, dio a conocer que Ítalo pidió la camisa número 9, la cual usa Daniel; por ello, ahora portará la número 17; indumentaria que le entregó y que tiene los tradicionales colores blanco y azul del noticiero.

La página oficial del equipo lo anunció con las palabras “una nueva era está por comenzar” y recordaron que su primer partido de la temporada 2026 será este sábado 21 de marzo, a las 10 a. m., en el estadio Pipilo Umaña. Ese día, durante el evento, habrá una campaña de recolección de útiles escolares.

Algunas figuras que forman parte de este equipo son el periodista Andrés Martínez, Gabriel Vargas, Dagoberto Alfaro y Dudly Lynch.