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Figura de ‘Buen día’ toma nuevo rol junto a colegas de Teletica: así dieron la noticia en vivo

El conductor fue presentado este miércoles como parte de ‘una nueva era’

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Por Fiorella Montoya
Calendario 2026 de Ítalo Marenco y Daniel Céspedes de Buen día.
Ítalo Marenco recibió la bienvenida al equipo por parte de Daniel Céspedes. (Captura de video)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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