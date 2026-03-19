Reconocida presentadora de Teletica luchó contra el cáncer en medio del divorcio: ‘Vi la gloria de Dios’

Ileana Ramírez, la reconocida figura del programa Un encuentro con Cristo, de Teletica, reveló recientemente que ha enfrentado dos tipos de cáncer a lo largo de su vida, experiencias que, asegura, le permitieron comprobar los milagros de Dios.

En entrevista con el espacio De boca en boca, Ramírez recordó que en el año 2000, tras sufrir fuertes dolores corporales, descubrió que padecía cáncer de huesos.

“Me internaron en el (hospital) San Juan de Dios y me hicieron toda clase (de tratamientos y exámenes). Ahí vi la gloria de Dios. Estaba pasando una prueba muy grande, estaba divorciándome en ese momento”, mencionó.

Gracias a su fe y fortaleza, logró superar esa difícil etapa. Sin embargo, el destino volvió a ponerla a prueba recientemente, cuando los médicos le detectaron cáncer de piel. Fue sometida a una operación de la cual también logró salir victoriosa.

Ileana Ramírez, de 'Un encuentro con Cristo', es reconocida por su espacio en Teletica, donde comparte la palabra de Dios. (Marcela Bertozzi)

“Les digo que siempre cuenten con nuestras oraciones. Que nunca se queden solos, que busquen ayuda espiritual y que confíen. Tenemos testimonios de cómo hemos visto a Dios actuar”, agregó.

Para Ramírez, la oración y el conocimiento de Jesús son fuentes poderosas de esperanza y fe. Su mensaje, insiste, es una invitación a acercarse a Dios en los momentos difíciles.

“No puedo buscar milagros de alguien que no conozco”, concluyó.

Con su testimonio, Ileana Ramírez no solo comparte una historia de superación y fe, sino que también inspira a quienes atraviesan enfermedades o crisis personales a mantener viva la esperanza y a confiar en el poder de la espiritualidad.