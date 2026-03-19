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Reconocida presentadora de Teletica luchó contra el cáncer en medio del divorcio: ‘Vi la gloria de Dios’

La presentadora enfrentó dos veces esta enfermedad y compartió un mensaje para quienes atraviesan una situación similar

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Por Fátima Jiménez

Ileana Ramírez, la reconocida figura del programa Un encuentro con Cristo, de Teletica, reveló recientemente que ha enfrentado dos tipos de cáncer a lo largo de su vida, experiencias que, asegura, le permitieron comprobar los milagros de Dios.








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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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