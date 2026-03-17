Teletica revive los inicios de Édgar Silva con imágenes junto a Adriana Durán (también hay un baile junto a Nancy Dobles)

El querido presentador de Teletica, Édgar Silva, ha tenido una larga carrera en la televisión costarricense. Desde muy joven inició su recorrido, donde se ganó el cariño del público desde sus apariciones en Buen día hasta diversos formatos en el canal de la Sabana.

Fue la página de Teletica la encargada de dar a conocer las fotografías y las acompañó con la descripción: “Hoy es martes de apoyar al tío Édgar... Al final, muchos sueños sí se le cumplieron al flaco”.

En las imágenes se muestra a Silva desde los años noventa, cuando apenas estaba empezando su carrera; en ese entonces utilizaba lentes y tenía su cabello un poco más largo. “Un joven de Guanacaste con muchos sueños”, escribieron.

Édgar Silva presentó por muchos años el programa 'Buen día', junto a Adriana Durán; ambas figuras cosecharon un gran cariño en la población costarricense. (Instagram: Teletica entretenimiento/Instagram: Teletica entretenimiento)

También lo mostraban en sus inicios en Buen día, al lado de Adriana Durán, e incluso cuando realizaba pases en vivo para el noticiero, portando un traje elegante con el micrófono de Teletica.

Los recuerdos en video llegaron y, con ellos, algunos clips de él fuera de la seriedad; incluso hubo uno bailando junto a Nancy Dobles.