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Teletica revive los inicios de Édgar Silva con imágenes junto a Adriana Durán (también hay un baile junto a Nancy Dobles)

Teletica sacó del baúl de los recuerdos instantáneas del presentador, que ahora es el conductor de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

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Por Fiorella Montoya
Edgar Silva en sus inicios con el cabello largo y lentes.
Édgar Silva en sus inicios en la televisión. (Instagram: Teletica entretenimiento/Rodrigo Alfaro/Instagram: Teletica entretenimiento/Rodrigo Alfaro)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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