Édgar Silva ‘sintió el ácido’ de ‘¿Quién quiere ser millonario?’ y falló un dato icónico de Costa Rica (video)

El primer programa de ¿Quién quiere ser millonario? conducido por Édgar Silva se estrenará la noche de este martes 3 de marzo. Curiosamente, unas horas antes de que el reconocido presentador se puso a prueba en el formato.

Silva visitó el programa Calle 7, de Teletica, en el que Pablo Campos lo entrevistó sobre este nuevo reto que emprenderá en su carrera, al suceder a Ignacio Santos en el popular concurso.

Y además de las preguntas esperadas, Campos también lo hizo sentir el “ácido” que sienten quienes se sientan en la silla caliente, al someterlo a un cuestionario similar.

Las dos primeras preguntas las sorteó de forma airosa; sin embargo, la tercera cuestión, icónica para la historia de Costa Rica, hizo tropezar al destacado periodista.

“¿Quién fue el primer tico en tocar una bola en una Copa del Mundo?”, fue la pregunta a la que se enfrentó Silva. El conductor, sin saber la respuesta exacta, se inclinó por Juan Cayasso, razonando que, al ser un delantero, podría haber realizado el saque inicial.

Sin embargo, la respuesta correcta era José Chaves Innecken. “¿En serio? ¿Fue el primero?”, expresó con gran asombro Silva, quien había respondido con bastante convencimiento.

El primer programa de la décima temporada ¿Quién quiere ser millonario? se transmitirá este 3 de marzo a las 8 p. m. por Teletica.