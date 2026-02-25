Viva

Vea las primeras imágenes de Édgar Silva como presentador de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

El periodista será el sustituto de Ignacio Santos en el programa de preguntas de Teletica

Por Jessica Rojas Ch.
Édgar Silva
Édgar Silva es uno de los rostros más reconocidos de Teletica. El periodista ha destacado como presentador en varios formatos de Canal 7 y ahora será la figura de '¿Quién quiere ser millonario?'. (Archivo)







Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

