Vea las primeras imágenes de Édgar Silva como presentador de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Édgar Silva es uno de los rostros más reconocidos de Teletica. El periodista ha destacado como presentador en varios formatos de Canal 7 y ahora será la figura de '¿Quién quiere ser millonario?'.

A pocos días de que inicie la décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario?, el periodista Édgar Silva, quien será el sustituto de Ignacio Santos en la conducción del programa de Teletica, ya tuvo su primera prueba como presentador.

Este martes 24 de febrero, en las redes sociales del concurso de preguntas y dinero, publicaron un video en el que se ve al experimentado comunicador disfrutar al máximo en el reconocido set.

“Las primeras horas de Édgar Silva como presentador de ¿Quién quiere ser millonario?”, fue la leyenda que acompañó al video en el que se ve a Silva sentado en la silla de conductor, así como practicando algunos detalles de cara a la próxima edición.

“¿Cuántos ya quieren verlo todos los martes por la pantalla de su Teletica?”, fue la pregunta del espacio en Instagram para el público. Algunos comentarios siguieron la línea de apoyo a Silva y de emoción por verlo dirigir el show.

El primer programa de esta décima temporada se estrenará el martes 3 de marzo.