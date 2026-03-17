‘Pobrecita’: presentadora de Teletica revela los duros comentarios que recibe por estar soltera y no tener hijos

A inicios de este 2026 Teletica confirmó que a 'Sábado feliz' regresaría una de sus icónicas presentadoras.

En una sincera y emotiva entrevista con la periodista y creadora de contenido Johanna Villalobos, una presentadora de Teletica reveló que ha recibido duros comentarios de personas debido a su decisión de estar soltera, no tener hijos y hasta por hacer ejercicios de manera constante.

La conductora Ana Lucía Vega, rostro del programa Sábado feliz de Canal 7, habló de manera sincera con Villalobos en una conversación en la cual afirmó que algunos señalamientos por sus decisiones de vida los considera agresiones.

“Me han achacado mucho: ‘Ella está soltera porque no la quieren. Pobrecita’”, afirmó.

Ana Lucía Vega es periodista y presentadora del programa 'Sábado feliz' de Teletica. (Archivo)

Además, agregó que cuando ejerció su profesión como periodista especializada en cobertura de deportes, había personas que asumían que ella no “sabía nada” del tema porque antes de ser comunicadora fue modelo. “Para mí, desde ahí, ya eso es una agresión”, expresó.

También contó que en su vida ha escuchado comentarios sobre el hecho de que no es madre porque “nadie quiere tener hijos con ella”. “No, si soy yo la que ha tomado la decisión de no darle un hijo a cualquier persona”, dijo.

Constantemente, manifestó, le hacen preguntas sobre novios, matrimonio, hijos o familia. “Yo me siento completa sin hijos”, manifestó.

En otra declaración, narró que también hay quienes la cuestionan porque es una persona que gusta de ejercitar su cuerpo.