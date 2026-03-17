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‘Pobrecita’: presentadora de Teletica revela los duros comentarios que recibe por estar soltera y no tener hijos

La conductora del programa de entretenimiento de Teletica se sinceró en una entrevista con Johanna Villalobos

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Por Jessica Rojas Ch.
Ana Lucía Vega regresa a Teletica para formar parte de 'Sábado feliz'.
A inicios de este 2026 Teletica confirmó que a 'Sábado feliz' regresaría una de sus icónicas presentadoras. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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