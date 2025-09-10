Ana Lucía Vega revela cómo cambió su vida al cumplir 40 años: ‘Me levanté llorando’

La periodista y modelo Ana Lucía Vega abrió un espacio de reflexión en el estreno de su pódcast Aplenalu, donde compartirá de forma completa cómo experimentó la llegada a los 40 años.

Su primer relato incluyó anécdotas íntimas y una mirada honesta sobre los cambios físicos y emocionales que marcaron esa etapa.

Vega explicó en un pequeño video publicado en Instagram este martes que, antes de cumplir esa edad, recibió múltiples advertencias de amigos y conocidos.

Muchos le aseguraron que los 40 transformarían su vida. Ella decidió ignorar esos comentarios, ya que el día de su cumpleaños se sintió igual que siempre. Sin embargo, cinco meses después comenzó a notar transformaciones inesperadas.

“Se me apagó el switch”, relató. “Me levanté llorando, sin energía, agotada y con deseos de seguir durmiendo. Pasaron meses incómodos en los que no entendía qué ocurría. Luego descubrí que eran mis hormonas”.

Actualmente, Vega tiene 43 años y entró en un proceso que le permitió comprender mejor su cuerpo y hablar con mayor apertura sobre el bienestar femenino. Desde su espacio digital, busca visibilizar esas conversaciones.

El episodio completo de Aplenalu estará disponible el miércoles 10 de setiembre a las 7 p. m., en las plataformas habituales del pódcast.