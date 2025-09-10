Viva

Ana Lucía Vega revela cómo cambió su vida al cumplir 40 años: ‘Me levanté llorando’

Ana Lucía Vega estrena su pódcast recordando cómo fue la entrada a los 40, en medio de advertencias y cambios hormonales constantes

Por Fiorella Montoya

La periodista y modelo Ana Lucía Vega abrió un espacio de reflexión en el estreno de su pódcast Aplenalu, donde compartirá de forma completa cómo experimentó la llegada a los 40 años.








