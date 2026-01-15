Ana Lucía Vega se vio acorralada en Teletica y así respondió a inesperadas preguntas personales: vea el momento

La modelo costarricense Ana Lucía Vega fue parte de una reciente grabación del programa Sábado feliz, de Teletica, y de forma inesperada se vio acorralada por unas preguntas sobre su vida personal.
Así lo evidenció un video compartido por De boca en boca en sus redes sociales. En este, una periodista del espacio de farándula se acercó a Vega y a Mauricio Hoffmann durante una pausa en la grabación.
En primera instancia, la periodista consultó a Hoffmann por el chisme, a lo que este aseguró: “El chisme siempre es bueno; siempre y en cualquier momento”. Ante esto, quizá sin saber lo que venía, Vega acotó: “Entretiene, entretiene (el chisme)”.
Seguidamente, la modelo respondió a la entrevistadora el porqué de su presencia en Sábado feliz, aclarando que se encontraba de visita. Ni bien terminó de responder, cuando Hoffmann le hizo una petición que la descolocó: “Cuéntenos algo que no sepamos”.
Ana Lucía titubeó, sin saber muy bien qué respuesta dar. De inmediato, la periodista de De boca en boca se sumó a la petición, asegurando que muy pronto sabrán de algo que Vega no quiso comunicar.
Para rematar, Hoffman insistió y dejando las indirectas le preguntó a la modelo: “¿Cómo está su corazón?“.
Con una sonrisa, Ana Lucía Vega decidió escapar de las consultas con humor, expresando: “Ay... latiendo (el corazón). Late que late”, contestó.
Aunque no se tiene más contexto sobre el video, lo cierto es que despertó curiosidad y reacciones de usuarios en redes. Además, para picar aún más la intriga, el programa farandulero acompañó el clip con un mensaje que suma interrogantes.
“Corazón contento, nervios activados. Nuestro chismómetro nos dice que ahí hay una historia que todavía no quiere soltar. ¡Te queremos mucho, Lulita (Ana Lucía Vega)!”, dice el texto.