Viva

Ana Lucía Vega se vio acorralada en Teletica y así respondió a inesperadas preguntas personales: vea el momento

La modelo de 43 años fue cuestionada por un tema de su vida personal

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Ana Lucía Vega estrena su pódcast hablando de la llegada de los 40.
En varias ocasiones, Ana Lucía Vega ha participado como colaboradora del programa "Sábado feliz", de Teletica. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ana Lucía VegaDe boca en bocaTeleticaMauricio Hoffmann
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.