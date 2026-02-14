Viva

Teletica confirma regreso de icónica presentadora que formó parte de ‘Sábado feliz’ hace 20 años

La querida conductora estará presente en el programa de este 14 de febrero

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Ana Lucía Vega y Mauricio Hoffmann volvieron a presentar juntos 'Sábado feliz'. En la foto de archivo: Mauricio y Priscilla Hoffmann junto Vega en 2008.
Ana Lucía Vega y Mauricio Hoffmann volverán a presentar juntos 'Sábado feliz'. En la foto de archivo: Mauricio y Priscilla Hoffmann junto Vega en 2008. (Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaSábado felizAna Lucía Vega
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.