Teletica confirma regreso de icónica presentadora que formó parte de ‘Sábado feliz’ hace 20 años

Ana Lucía Vega y Mauricio Hoffmann volverán a presentar juntos 'Sábado feliz'. En la foto de archivo: Mauricio y Priscilla Hoffmann junto Vega en 2008.

Los últimos programas de Sábado feliz han traído a colación el recuerdo de algunas presentadoras que formaron parte del elenco hace 20 años.

Una de ellas fue Ana Lucía Vega, quien hace poco participó como invitada en el programa y ahora fue ratificada como “presentadora ocasional” del espacio, según confirmó Teletica.

La periodista debutó en este escenario en el 2002. Durante los siguientes siete años, laboró como modelo, realizó coreografías y, posteriormente, se desempeñó como conductora en el programa de concursos.

En enero pasado, Vega regresó como una de las invitadas especiales. Mauricio Hoffmann, presentador principal y uno de sus amigos cercanos, se mostró complacido con su retorno. El sentimiento fue compartido por los televidentes, quienes solicitaron verla con más frecuencia en pantalla.

Teletica cumplió ese anhelo, pues confirmó en su página web que la comunicadora participará como conductora cuando algún miembro del equipo titular deba atender otros compromisos.

Incluso, en el programa especial de este sábado 14 de febrero, los seguidores de la producción podrán verla nuevamente en pantalla, ya que participó en la grabación del espacio.

Vega compartirá la pantalla con Hoffmann, Jhonny López, Neto Rangel y Mimi Ortiz, quienes completan el elenco actual.