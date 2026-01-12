Mauricio Hoffmann sorprendió con invitada que trabajó hace 20 años en ‘Sábado feliz’

Ana Lucía Vega y Mauricio Hoffmann volvieron a presentar juntos 'Sábado feliz'. En la foto de archivo: Mauricio y Priscilla Hoffmann junto Vega en el 2008.

El presentador de Teletica Mauricio Hoffmann tuvo una invitada muy especial durante el programa Sábado feliz, ya que su amiga Ana Lucía Vega fue parte del espacio, donde sacó del baúl de los recuerdos algunas fotografías y agradeció la oportunidad de volver a la que alguna vez fue su casa.

“Vamos a traer acá a una gran amiga, muy bonita, y nos ha acompañado al programa”, la presentó Hoffmann. Vega dijo estar muy feliz de compartir el espacio y recordó que entró al programa en el 2002 y allí estuvo por siete años.

“Yo primero entré como modelo, hicimos coreografías; luego, coanimadora y después me ascendieron a animadora”, dijo.

También recordó al padre de Mauricio, don Nelson Hoffmann: “Aprendí muchísimo con él y fue una escuela para mí. Vos también, Mau, sos un palo de animador, y aprender a tu lado fue lo que más me sirvió”, le dijo.

Hoffmann le respondió: “Es un honor y un orgullo tenerte aquí; el tiempo pasa, pero no pasa por usted”, afirmó en medio de los elogios a la también periodista deportiva.

Ana Lucía gozó en el programa, bailó y cantó recordando aquellos tiempos en los que ese era su empleo semana tras semana.