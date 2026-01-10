Mauricio Hoffmann se molestó por esta razón con su novia, Majo Ulate: ‘¿Cómo se le ocurre?’

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann dieron a conocer la razón por la que él se molestó.

Mauricio Hoffmann, el reconocido presentador de televisión, protagonizó un curioso momento de molestia con su novia, la esteticista Majo Ulate. A través de Instagram, la pareja relató un incidente que, seguramente, le ha pasado a más de uno.

“Cuénteme por qué se enojó ayer por la noche”, le solicitó ella mientras viajaban en auto. Ante la consulta, el presentador detalló con indignación: “Cuando ya estábamos dormidos, usted me despertó con un golpe en el brazo por un zancudo; no es posible, María José”.

Era aproximadamente la 1 a. m., según contó Hoffmann, cuando sintió el impacto que lo sacó de su sueño. Ulate, entre risas, le respondió que fue “instinto de supervivencia”.

El conductor, afectado por el susto, replicó: “¿Cómo se le ocurre? Se me fue el alma del cuerpo, María; me costó volver en mí, volver a mi ser”.

Ulate aclaró que su intención era evitar que el insecto lo picara, pero terminó provocando la molestia de su pareja, quien concluyó admitiendo que se durmió “muy bravo” por el inesperado despertar.