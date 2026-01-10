Viva

Mauricio Hoffmann se molestó por esta razón con su novia, Majo Ulate: ‘¿Cómo se le ocurre?’

La pareja reveló el conflicto en una historia de Instagram. ‘No es posible’, dijo el presentador.

Por Fiorella Montoya
Majo Ulate y Mauricio Hoffmann dieron a conocer la razón por la que él se molestó. (Instagram)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

