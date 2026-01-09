Viva

Mauricio Hoffmann conmueve al recordar a su padre: ‘Es un vacío y una tristeza constante’

El presentador también le envió un sentido mensaje a su madre y sus seguidores, quienes han estado en este proceso de duelo tras la muerte de Nelson Hoffmann

Por Fiorella Montoya
Nelson Hoffmann y Mauricio Hoffmann, Sábado feliz y De boda en boca
Mauricio Hoffmann recordó a su padre, don Nelson Hoffmann, y envió un mensaje muy emotivo. (Captura de video)







Fiorella Montoya

