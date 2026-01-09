Mauricio Hoffmann conmueve al recordar a su padre: ‘Es un vacío y una tristeza constante’

Mauricio Hoffmann recordó con profunda emoción a su padre, Nelson Hoffmann, durante la emisión del programa de Teletica De boca en boca. El conductor aprovechó el espacio para agradecer el apoyo de sus seguidores y enviar un sentido mensaje a su madre, Zully Rodríguez.

Todo inició porque durante el programa realizaron una nota consultándole a Hoffmann cómo recuerda a su papá y cómo han tomado estos meses tras su partida.

Posteriormente, sus compañeros le brindaron mensajes de apoyo y admiración por la manera en que el presentador ha llevado su duelo. Debido a esto, él decidió enviar un mensaje a quienes han estado a su lado durante este tiempo.

“Mami, sos una gran mujer, gracias por todo. Quiero agradecerle a la gente porque, a pesar de todo, esto es un vacío y una tristeza constante en la que se vive en el día a día”, explicó el comunicador en el programa.

“Esos comentarios de las personas que en algún momento se me acercan y me han dicho o contado una anécdota, o siempre me dan un buen recuerdo de papi, créanme que eso alegra el corazón, conforta el alma y se los agradezco un montón”, añadió.

Hoffmann finalizó con unas palabras dirigidas a su padre, Nelson: “Papito en el cielo, gracias”. Nelson Hoffmann murió el 26 de junio a los 74 años tras sufrir un infarto.