Mauricio Hoffmann recordó el momento de mayor terror que ha vivido; esto fue lo que dijo

Mauricio Hoffmann recordó una anécdota del 2010 cuando tuvo que montar un toro.

Teletica dará inicio a las transmisiones de Toros a la Tica este 25 de diciembre. Durante años, estos espectáculos han dejado muchas anécdotas y una de ellas la compartió Mauricio Hoffmann al revelar el día que más temor ha sentido en su vida.

Como es tradición, el canal de La Sabana siempre reta a una de sus figuras a tocar una vaquilla, pero hace más de una década el desafío era mayor: montar un toro. Hoffmann recordó esa anécdota durante el programa De boca en boca.

Los presentadores del espacio conversaban sobre la icónica ganadería 3X, de don Heriberto Abarca, lugar que Mauricio conoció cerca del 2010, año en que realizó el reto.

“Nos llevaron a conocer la granja de don Heriberto, a conocer unos cuantos torillos, becerros que eran más grandes. Eso fue porque Carlos Álvarez y yo teníamos que hacer un reto ese fin de año que era montar un toro”, explicó Hoffmann a sus compañeros Montserrat del Castillo y Bismarck Méndez.

“Nos llevaron a la ganadería y montamos para ir perdiéndole el miedo; entonces nos dijeron: ‘ese es el torillo que les vamos a poner en Zapote’ y yo: ‘ah, mae, perfecto’, y mentira”, agregó Hoffmann.

Ahora el reto del 7 consiste en tocar una vaquilla. (Alonso Tenorio)

El querido presentador, quien en aquellos años era muy joven, se animó a montar un toro grande con su casco y toda su protección. “Ese es el día que, hasta la fecha, yo he sentido más miedo en mi vida antes de hacer algo”.

Tras su monta, que duró escasos segundos, Hofmann comentó en ese momento: “Fue muy duro, quería aguantar más, pero el toro era muy fuerte”.

Su compañero Bismarck recordó que a él le tiraron una vaquilla con cuernos muy puntiagudos y que anduvo por todo el redondel hasta que logró tocarla.

Canal 7 iniciará su transmisión de toros 2025 a las 7 p. m. desde Pedregal. El equipo de presentadores estará integrado por Carlos Álvarez, Michael Blake, Eugenia Fuscaldo, Rigoberto Alfaro Gallina, Natalia Monge, Susana Peña, Max Barberena, Daniel Montoya y Marvin Hidalgo.