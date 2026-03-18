Periodista de Teletica soltó el llanto en vivo por esto que sucedió: ‘Nunca había llorado en tele’

Minerva Rojas se conmovió hasta las lágrimas tras escuchar cantar a uno de sus entrevistados.

Minerva Rojas, periodista del programa De boca en boca, de Teletica, no pudo contener el llanto durante la transmisión en vivo de este martes, ya que una historia la conmovió.

El hecho ocurrió mientras se encontraba junto a su compañera María Fernanda León dando a conocer la historia de Ariel Darío Jiménez, quien fue uno de esos niños que cautivó a Costa Rica en el programa Nace una estrella, de canal 7.

En varios momentos durante la transmisión en vivo, se pudo saber que Mariela Ovares, la madre del joven cantante, fue diagnosticada con un tumor cerebral hace dos años, lo que obligó a la familia a cambiar toda su rutina para poder atenderla.

Eso sí, sin dejar la música de lado, ya que Rodolfo Jiménez, padre de Ariel, cantó junto al joven una canción que compuso, dedicada a su esposa, quien actualmente tiene la movilidad reducida y participa poco en la conversación.

Mientras eso sucedía, Minerva sostenía el micrófono a Jiménez y, cuando finalizó, no pudo ocultar la emoción.

“Vea, yo sé que este es un momento muy feliz, pero no pude más; me conmueve muchísimo porque se siente todo el amor en una canción; usted convirtió un momento difícil en letras inspiradoras y letras de amor. Ay, yo nunca había llorado en televisión”, dijo.

Además, afirmó que lo que la conmovió fue la emoción con que el hombre cantaba la canción a su esposa. León le respondió: “Eso hace la música”, ya que ella también es cantante.

La familia compartió el número 8945-5176 para brindar información de su caso y recibir ayuda de quienes estén interesados en donar.