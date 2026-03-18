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Periodista de Teletica soltó el llanto en vivo por esto que sucedió: ‘Nunca había llorado en tele’

La comunicadora se conmovió al dar a conocer la historia de una exfigura de ‘Nace una estrella’

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Por Fiorella Montoya y Juan Pablo Sanabria
Minerva Rojas se conmovió hasta las lágrimas tras escuchar cantar a uno de sus entrevistados.
Minerva Rojas se conmovió hasta las lágrimas tras escuchar cantar a uno de sus entrevistados. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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