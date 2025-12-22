Montserrat del Castillo puso en apuros a periodista de ‘De boca en boca’: ‘Me da mucho miedo... ¡Ay, Dios mío!’

Minerva Rojas expresó un fuerte temor a los juegos mecánicos, llegando a solicitar a Montserrat del Castillo que terminara la transmisión y devolviera la señal al set.

La presentadora de De boca en boca, Montserrat del Castillo, puso en apuros a una de las periodistas del espacio durante la transmisión en vivo de este lunes 22 de diciembre. Se trata de Minerva Rojas, a quien retó a subirse en una de las atracciones del Parque Diversiones en medio del temor de la comunicadora.

Del Castillo afirmó que trató de convencerla de ir a la Casa de los Sustos, pero su compañera se negó; sin embargo, sí aceptó subirse a la atracción del disco, el cual da vueltas sobre su propio eje y a la vez se va moviendo de un lado al otro.

“La verdad es que a mí me da mucho miedo, tengo que aceptarlo, vamos a ver cómo nos va”, explicó Rojas, aunque Montserrat le dijo que ese juego “no se siente tanto”.

Una vez montadas en el juego, Del Castillo aseguró: “Para mí esto es liberador, les voy a dar un consejo: cuando esté muy estresado venga al Parque Diversiones, grite un rato y algo saca”, explicó.

Minerva Rojas y Montserrat del Castillo se subieron al juego El Disco, del Parque Diversiones, aunque Rojas no disfrutó la experiencia. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Minerva, con rostro de poca credibilidad a las palabras de su compañera, dijo que las personas siempre se quedan disfónicas de tanto gritar, al tiempo que el juego inició a moverse. “Me da mucho miedo... ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, Jesús! No puede ser”, gritaba la periodista.

Mientras tanto, Montserrat repasaba la agenda de actividades del parque, pero su compañera se continuaba escuchando alterada.

“¡Ay, Dios mío, no, no! Voy a respirar, qué se me hizo el camarógrafo... Montse, termine el pase; Montse, devuelva al set, porfa”, decía la periodista.

Del Castillo reía del momento e hizo el pase de nuevo a sus compañeros en el set, pero con la anécdota del momento.