Viva

Montserrat del Castillo puso en apuros a periodista de ‘De boca en boca’: ‘Me da mucho miedo... ¡Ay, Dios mío!’

La comunicadora protagonizó un momento de angustia, el cual obligó a Montserrat a pedir el pase de regreso al set

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Minerva Rojas expresó un fuerte temor a los juegos mecánicos, llegando a solicitar a Montserrat del Castillo que terminara la transmisión y devolviera la señal al set.
Minerva Rojas expresó un fuerte temor a los juegos mecánicos, llegando a solicitar a Montserrat del Castillo que terminara la transmisión y devolviera la señal al set. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Montserrat del CastilloDe boca en bocaMinerva Rojas
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.