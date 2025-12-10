Viva

Bismarck Méndez decepcionado por esta acción de Montserrat del Castillo en ‘De boca en boca’

La situación se dio durante el inicio del programa de Teletica, donde los presentadores protagonizaron un incómodo momento

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Mientras Bismarck Méndez levantaba sus manos en medio de la decepción, Del Castillo hacía señas de corte.
Mientras Bismarck Méndez levantaba sus manos en medio de la decepción, Del Castillo hacía señas de corte en 'De boca en boca'. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bismarck MéndezMontserrat del Castillo
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.