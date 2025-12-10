Bismarck Méndez decepcionado por esta acción de Montserrat del Castillo en ‘De boca en boca’

Mientras Bismarck Méndez levantaba sus manos en medio de la decepción, Del Castillo hacía señas de corte en 'De boca en boca'.

Durante la transmisión del programa De boca en boca, de este miércoles 10 de diciembre, Bismarck Méndez se mostró visiblemente decepcionado con un comentario que hizo su compañera Montserrat del Castillo.

Luego de una nota sobre la chef Sofía y su labor como madre, esposa, empresaria y creadora de contenido, Del Castillo hizo un comentario dirigido a todas las madres:

“La maternidad es una gran responsabilidad y muchas veces en redes se ve algo, pero es complicado llevar la maternidad, el trabajo y redes sociales. Uno también revienta muchas noches del cansancio, ya no se puede con él. Así que también enviarle un saludo muy especial y un abrazo solidario a todas las mamás”, inició.

Continuó ofreciendo su empatía a las madres, afirmando que ella también representa lo difícil que es llevar a cabo todas estas tareas. Fue allí donde vino el comentario que decepcionó al presentador Bismarck Méndez:

“Un abrazo a Sofi que ha salido adelante con todas sus tareas, bueno, y papás también, Bueno, usted, (señalando a Mauricio Hoffmann) que eres un papá muy presente y también corre mucho con Zoé”, afirmó.

Esta fue la reacción de Bismarck Méndez ante el comentario de Montserrat del Castillo en 'De Boca en boca', de Teletica. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Con resignación, Bismarck, quien también es padre, dijo: “Gracias, gracias por mencionarnos Montserrat”, con una evidente decepción ante lo dicho.

La presentadora se dio cuenta de su error de inmediato y, entre risas nerviosas, le dijo: “Amigo, usted también, pero es que Luci (hija de Bismarck) ya está grande”, afirmando esto en medio de señas para que cortaran el momento.

El presentador continuó expresando su desazón: “¿Saben cómo me siento? Como en el Día del hombre, nadie lo celebra, nadie nada”, explicó, aumentando el momento incómodo en el set de Canal 7.

Mauricio Hoffmann y María Fernanda León prefirieron mantenerse al margen del incómodo cruce.