Bismarck Méndez se ausentó de ‘De boca en boca’ este viernes: esta es la razón

Presentadores de 'De boca en boca' de Teletica, Mauricio Hoffmann, María Fernanda León, Montserrat Del Castillo, Bismarck Méndez; este último se ausentó del programa este viernes 24 de octubre.

Durante el programa De boca en boca, de Teletica, llamó la atención la ausencia del presentador Bismarck Méndez, ya que en el set solo estuvieron Montserrat del Castillo, Mauricio Hoffmann y María Fernanda León.

Méndez explicó en sus redes sociales la razón de su ausencia. El conductor se ausentó del espacio televisivo por participar en una competencia deportiva.

“Estamos en Puerto Viejo porque mañana tenemos una competencia que se llama Ride del Caribe, de 75 kilómetros”, afirmó el presentador, quien está acompañado por uno de sus mejores amigos, el también conductor Yiyo Alfaro.

Ambos creadores de contenido disfrutaron de un día en una de las playas del Caribe costarricense antes de la exigente competencia de ciclismo.

Méndez es conocido por su disciplina deportiva. En varias ocasiones se le ha visto practicando ciclismo, natación y manteniendo una rutina constante de ejercicios en el gimnasio.