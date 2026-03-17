Viva

El niño que encantó en ‘Nace una estrella’ apareció muy cambiado: esta es la dura realidad que vive

Cinco años después de su éxito en Teletica, el joven artista afronta una difícil situación familiar

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Ariel Darío participó en 2021 en 'Nace una estrella'. Su talento y carisma conectaron mucho con el público. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
De boca en bocaTeleticaNace una estrella
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.