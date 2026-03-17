El niño que encantó en ‘Nace una estrella’ apareció muy cambiado: esta es la dura realidad que vive

Ariel Darío participó en 2021 en 'Nace una estrella'. Su talento y carisma conectaron mucho con el público.

Hace cinco años, Ariel Darío Jiménez fue uno de esos niños que cautivó a Costa Rica en el programa Nace una estrella, de Teletica. Sin embargo, el tiempo pasó y se le perdió la pista.

Ahora, ya es un muchacho, muy distinto de aquel niño tierno que se dio conocer por su calidad para el canto. El cambio no ha sido solamente físico, sino que su realidad ha tenido un enorme vuelco.

Así se conoció a través de De boca en boca, programa que transmitió desde la casa del artista, hoy de 16 años, en Naranjo de Alajuela. Allí, Jiménez y su familia le abrieron las puertas a la presentadora María Fernanda León y la periodista Minerva Rojas.

En varios espacios durante la transmisión en vivo, se pudo saber que Mariela Ovares, la madre del joven cantante, fue diagnosticada con un tumor cerebral hace dos años, el cual obligó a la familia a cambiar toda su rutina para poder atenderla.

Así luce hoy Ariel Darío, exparticipante infantil de 'Nace una estrella'. (Captura de video)

De hecho, Danna, la hermana de Darío, pausó sus estudios, y aunque su madre ya está en proceso de recuperación, los cuidados continúan requiriendo bastante sacrificio de tiempo.

“Ha sido una situación muy dura para todos. Obviamente es algo que uno no se espera, pero creo que todos hemos estado muy comprometidos respecto a la situación de ma, aunque haya sido necesario pausar los proyectos personales de cada uno”, comentó la joven.

“Nosotros, la verdad, somos sumamente agradecidos con Dios y con la gente que nos ayuda porque es gracias a Dios y a ellos que mami está aquí. Y no hay sacrificio que uno no quiera hacer con tal de tener a la mamá en la casa”, agregó.

Además, Ariel y su padre, quien también se ha dedicado a la música, tuvieron que vender instrumentos y equipos de sonido.

Ariel Darío, el niño que encantó en 'Nace una estrella', compartió la realidad que vive hoy

Durante la emotiva entrevista, Rodolfo Jiménez, padre de Ariel, cantó junto al joven una canción que compuso en dedicatoria a su esposa, quien actualmente tiene la movilidad reducida y participa poco en la conversación.

Tanto Rodolfo como Mariela son músicos y le heredaron la pasión a sus hijos. En 2021, La Nación reseñó que la mujer, quien actualmente tiene 47 años, daba shows musicales dos décadas atrás. Por su parte, Rodolfo, quien es maestro de obras, se desempeña como mariachi.

La familia compartió el número 8945-5176 para brindar información de su caso y recibir ayuda de quienes estén interesados en donar.