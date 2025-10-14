Viva

Esteban Ramírez, de Percance, y su sueño mexicano: de la soledad a tocar ante 20.000 personas

Hace un año y medio, para luchar por sus metas, el artista dejó su vida segura y estable en Costa Rica. En entrevista con ‘La Nación’ reflexionó sobre su arduo camino en México

Por Jessica Rojas Ch.
Esteban Ramírez Percance
Hace unos días, 20.000 personas coreraron las canciones de Esteban Ramírez y Percance en un concierto que se realizó en la Arena Ciudad de México. (Cortesía Esteban Ramírez)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

