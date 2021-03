Analicé mucho lo que les iba a decir, les pareció bien, eso me dio tranquilidad porque vi que era una buena idea que no se iba a interpretar mal, al menos a lo interno. Mau (Luconi) grabó el bajo de la canción, Sando (Felipe Sandoval) hizo los artes, Pipe (Felipe Ortiz) es mi mánager (...), todos me han apoyado mucho. No se ha sentido como algo desleal, que era mi miedo, y más bien eso de alguna forma me compromete a mantenerme fiel al grupo de amigos y personas que trabajan con Percance.