‘Está asqueroso’: Influencers españoles califican frutas de Costa Rica y lo que dijeron disgustó a muchos

La pareja anunció que probaría frutas 'raras' de Costa Rica, pero de todas, solo una les gustó completamente.

Los influencers españoles Alazne y Pablo, conocidos en redes sociales como Seaside Nomads, compartieron un video en el que calificaron distintas frutas de Costa Rica, país en el que se encuentran desde hace tres semanas. Sin embargo, sus opiniones generaron una ola de críticas entre los usuarios.

En el video, la pareja anunció que probaría y evaluaría varias frutas “raras” que encontraron en el país. Comenzaron con una guanábana, pero desde el momento en que la mostraron en cámara se notaba que no estaba fresca. Al abrirla, confirmaron que estaba podrida.

A pesar de ello, los influencers decidieron probarla. “Parecen nidos de gusano. No sabe a nada”, comentaron antes de calificarla con un 0 de 10.

Luego continuaron con una carambola, que obtuvo un 7 de 10, y posteriormente probaron un zapote, del cual advirtieron que estaba demasiado maduro. Aun así, lo degustaron: “Esto está asequeroso... Sabe a jarabe”, dijeron al darle un 3 de 10.

Más tarde probaron un caimito, del que afirmaron que “no sabía a nada”. Alazne lo calificó con un 6 de 10, pero Pablo le comentó que estaba siendo “muy generosa” con esa puntuación.

Cuando llegó el turno del noni, su reacción fue inmediata: “Huele fatal, huele muy mal. ¿Pero quién se come esto?”, expresaron.

También probaron pejibaye, al que calificaron con un 4, señalando que les parecía “un fruto seco y sin mucha gracia”. Más adelante, degustaron una fruta que presentaron como frutipán. “Echa una baba blanca que no tiene buena pinta. Me recuerda a un mango pero con menos sabor”, agregaron.

Finalmente, la única fruta que realmente les gustó fue la granadilla, a la que le dieron un 10 de 10.

En la sección de comentarios, muchos usuarios les explicaron por qué las frutas no les parecieron agradables: la mayoría estaban dañadas o demasiado maduras.

“¿Dónde consiguieron esas frutas? La mayoría están pasadas o definitivamente malas”, escribió un seguidor. Otro comentó: “Prueben frutas que no estén podridas, les aseguro que la puntuación va a cambiar”.

“Por favor, compren fruta que no esté podrida y así os gustará. El video tendría que llamarse ‘comiendo fruta podrida’”, añadió otro usuario con ironía.