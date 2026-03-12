Viva

‘Está asqueroso’: Influencers españoles califican frutas de Costa Rica y lo que dijeron disgustó a muchos

Los creadores de contenido les dieron pésimas calificaciones a las frutas; esta fue la razón

Por Fátima Jiménez
Frutas
La pareja anunció que probaría frutas 'raras' de Costa Rica, pero de todas, solo una les gustó completamente. (Elaborado por LN)







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

