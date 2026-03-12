De Santa Teresa a San José: El viaje personal de Deeikel que se convirtió ‘Antes de la Playa’, su nuevo álbum

El nuevo álbum de Deeikel, 'Antes de la playa', tiene 12 canciones y varias colaboraciones, entre ellas con Toledo, Joi y Nono.

El pasado martes, la gran pantalla del Cine Magaly no solo proyectó el sueño de un artista, sino también su alma. En una atmósfera cargada de emoción, fotografías y honestidad, el músico costarricense Deeikel presentó en una sala abarrotada Antes de la playa, su nuevo álbum y documental.

Fue una velada donde el amor y el desamor se entrelazaron para narrar una oda a Costa Rica y al crecimiento personal de quien, actualmente, se muestra con gran fuerza en la escena urbana nacional.

Entre butacas y palomitas, por unas horas, el artista se despojó de la armadura que representa Deeikel para volver a ser Adrián Obregón: aquel tímido soñador, de enorme sonrisa, que un día dejó el balón de fútbol -era jugador de las ligas menores del Herediano- para apostarlo todo por una melodía.

Fue así que el histórico lugar, ubicado en La California, abrió sus puertas para que sucediera allí algo muy poco común: un artista nacional dando a conocer su música en sus pasillos.

En la entrada del Magaly, el propio Deeikel era quien recibía a sus invitados con una sonrisa y un generoso abrazo. Incluso hubo DJ’s, influencers, prensa y hasta fanáticos que le pedían de inmediato una fotografía.

La portada del álbum 'Antes de la playa', de Deeikel, tiene referencias a canciones como la internacionalmente viral 'Goyo', así como referencias a la Ruta 27, a la marca Esencial Costa Rica y la playa. (Cortesía/Cortesía)

Antes del show principal, Dei, como le dicen sus amigos de cariño, compartió por más de una hora con quienes le acompañaron en uno de los días más importantes de su vida; todos bien amenizados con la música de un DJ en vivo y activaciones de marcas que han creído en el Chamaquito de Teresa, tal como le conocen.

Incluso, antes de develar el disco y su respectivo documental, Deeikel hizo un anuncio importante: su nuevo trabajo fue aprobado como Proyecto Esencial Costa Rica y reveló que las ganancias serán destinadas a reforestar playas en todo el país.

Por otro lado, confesó ante su hija, familia y amigos, que los nervios le estaban recorriendo todo el cuerpo. Pero nada lo iba a detener; con sus manos sudadas y un gran brillo de ilusión en sus ojos, Deeikel se lanzó con todo para demostrar que, para cambiar la historia, primero hay que saber contar la propia.

La esencia del Chamaquito de Teresa

El viaje de Antes de la playa, disco que se estrena este jueves 12 de marzo en todas las plataformas digitales, es el trayecto de Santa Teresa de Cóbano a la capital; es el polvo del camino y el sonido del mar fundiéndose con el asfalto de San José. “Este álbum es mi historia. El proceso de dejar mi casa, crecer, equivocarme y entender quién soy”, afirmó el cantante.

Este proyecto, nacido en un campamento creativo en su amada ‘Santa Tere’, es mucho más que música: es un manifiesto de identidad. A través de 12 temas, Deeikel hace gala de una versatilidad arrolladora, navegando entre el afrobeat, el dancehall y fusiones de bachata y merengue.

Actualmente, Deeikel tiene 23 años de edad. 'Antes de la playa' es su primer disco. (Cortesía/Cortesía)

El álbum, disponible desde este jueves 12 de marzo, es el resultado de una madurez artística evidente. Es el sonido de un hombre que honra sus raíces mientras conquista la ciudad, llevando la bandera de Costa Rica en lo más alto de su propuesta sonora.

La producción empieza con la Intro-Pégate, canción para la que buscó audios costarricenses en YouTube que le sirvieran de inspiración, pues el objetivo es que “los dichos ticos se pongan de moda”.

Entrando a un espacio más personal, empezó a narrar cómo fue su vida en su llegada a la capital. Esta canción es un viaje en auto por San José, ciudad que, por cierto, le da nombre a la pieza.

Por su parte, Merca fue una canción que se hizo viral y que, curiosamente, se hizo en honor al bar El Mercadito, de La California. Presentándola, Deeikel confesó que se “ha pegado la fiesta unas 200 veces” allí, añadiendo que es su lugar favorito.

Una de las canciones más llamativas es Cosas malas, con un video y letras cargadas de sensualidad; esta canción la hizo junto a Hake, un reconocido productor colombiano al que adentraron en Santa Teresa para llevar a cabo este tema. Fue la primera que se terminó. “La sensualidad no tiene que ser vulgar, es un sentimiento que todos tenemos”, afirmó antes de presentar el tema.

Deeikel, siempre sonriente y algo nervioso, compartió con los seguidores que abarrotaron el Cine Magaly. (Cortesía/Cortesía)

Para continuar con una línea fiestera, la canción Reporten fue de las favoritas de los asistentes, ya que se realizó junto a DJ Kendo y Toledo. Sobre este último, Deeikel afirmó que tienen una amistad muy bonita y lo comparó con el personaje animado de Kung Fu Panda, el maestro Shifu, por su forma de apoyar y formar musicalmente.

La lista continúa con Instagram privado, junto al hondureño Key Key; Pacha, en dúo con Jet; Soy yo, en compañía de la costarricense Shantty, y Central.

Una pieza que despertó más de un sentimiento fue Ella y yo, que habla de una relación romántica; esta, según Deeikel, nació mientras estaba en la playa viendo un atardecer y le “recuerda que va por el camino correcto”.

Las últimas dos piezas también son especiales para el tico: Sorry, junto al productor colombiano Ksper, fue la última canción en terminarse -el pasado 3 de marzo-, por lo que le tiene gran cariño.

El cierre del álbum tiene broche de oro con KT Quiero, pieza en la que se luce junto al artista nacional Nono. El video evoca a una época retro, mientras detrás de los cantantes pasan imágenes de paisajes y hasta memes, en perfecto guiño a la canción Neverita, de Bad Bunny.

En resumen, Antes de la playa no es solo un disco; es el testimonio de que, antes de llegar a la calma del mar, hay que aprender a caminar bajo el sol de la perseverancia.

“Voy a ser una estrella, voy a lograrlo y voy a poner a Costa Rica en el mapa”, aseguró Deeikel al finalizar la presentación del disco, no sin antes tirar una línea que hizo vibrar a sus fans en el Magaly: “se vendrá De camino a la playa", en claro guiño a su próximo proyecto musical.

Durante la presentación del álbum 'Antes de la playa', de Deeikel, hubo escenografía relacionada al disco. Los asistentes disfrutaron de palomitas mientras veían el documental. (Cortesía/Cortesía)

Lista completa de las canciones: