Deeikel lanzó ‘Goyo Remix’ con Key Key y Altafulla, ganador de ‘La casa de los Famosos Colombia’

El costarricense Adrián Obregón Mora, mejor conocido como Deeikel, no se detiene en su afán de conquistar el mundo con su música.

El cantante nacional Deeikel sueña con que su canción Goyo vuelva a darle la vuelta al mundo, pero esta vez acompañado por dos artistas mundialmente conocidos en la música urbana de la región: el hondureño Key Key y el colombiano Altafulla.

El primero es ampliamente conocido por la canción Tengo un plan, que desde que salió se hizo viral en las redes sociales para los videos de viajes, y Altafulla se proclamó campeón de La Casa de los Famosos Colombia y contabiliza más de dos millones de seguidores en sus plataformas digitales.

Así es como este trío lanzó Goyo Remix el pasado 5 de diciembre.

“Creo que es un tema de pura vibra, hay diferentes formas para hacer una canción, pero esta vez viene siendo la amistad de los equipos. A Key Key lo conocí hace como un año y eso creó una cercanía para tomarlo en cuenta, y con Altafulla parecido, cuando pasó lo de La Casa de los Famosos me surgió la idea y a los dos les gustó y estamos listos para la batalla", dijo Deeikel.

A los artistas internacionales les llamó la atención varias cosas de las letras; entre ellas, conocer el almacén Gollo, que inspiró parte de la letra donde dice “con un parlantito que compré en Gollo”. Además, antes de llegar al país, ambos se mostraron deseosos de probar el Cacique, que se menciona en la misma canción, y por supuesto visitar Tamarindo.

“Siempre estuvo la duda como qué es Gollo, a quién o a qué le estamos cantando. Entonces, el hombre tuvo que hacernos una inducción”, explicó Altafulla, quien grabó la canción en medio de lo que él define “ruido” por su participación en La Casa de los Famosos, la cual vivió en medio de la polémica por su relación amorosa.

Altafulla es el nombre artístico de Andrés David Altafulla Blanco, un cantante urbano y creador de contenido colombiano que recientemente ha ganado notoriedad en televisión. (Cortesía /Cortesía)

En la canción, los artistas colocaron su sello personal; por ejemplo, Altafulla, en vez de decir Tamarindo, dice Taganga, una playa en Santa Marta de Colombia. Por ello, el costarricense Deeikel afirma que esta es una canción para unir países y traspasar fronteras al mejor estilo tico.

De hecho, en marzo, un bailarín conocido como Baby Fox hizo un video con la coreografía de la canción, la cual provocó réplicas entre bailarines y creadores de contenido de Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Ecuador y otros países del hemisferio. Es por ello, que ahora los artistas invitados tratan de aprenderse los pasos de baile.

“Vamos a ver si le metemos al baile porque estamos un poco nuevos en la tendencia, lo estamos perfeccionando”, dijo Altafulla.

El evento de lanzamiento de Goyo Remix fue en el Centro de Eventos de Lindora, justo después del concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional. Este espectáculo contó con cuatro DJ’s: Kendo, Dez, Jey y José Fuentes.

Key-Key es un cantante hondureño de Latin urban/Afrobeat, que se hizo viral con el tema 'Tengo un Plan'. (Cortesía /Cortesía)

Historias, música y pasión

A los tres artistas de Goyo Remix los une una historia, que tiene que ver con lucha, perseverancia y sueños infantiles. El costarricense Deeikel, por ejemplo, salió de Santa Teresa con el pensamiento de ser futbolista, pero ese plan se cayó con el tiempo y fue la música la que llegó a cambiarle la vida.

Key Key compartía el sueño de ser futbolista, pero a los 16 años se lesionó muy grave y cuando se recuperó ya nada era igual. “Me daba miedo jugar, tiempo después la música me abrazó y lancé mi primera canción en 2019, y a la gente le gustó. Yo no sabía nada de las plataformas digitales, la lancé por WhatsApp y se hizo viral”.

Tiempo después, Key Key concretó su carrera y en 2024 llegó a su pico más alto.

Altafulla, por otro lado, dijo que su vida siempre ha girado en torno a lo musical, sin estar exento de varias polémicas.

Las controversias relacionadas con Altafulla provienen en su mayoría por la relación que tuvo con la influencer colombiana Karina García, la cual fue expuesta públicamente. Además, durante su estancia en La Casa de los Famosos Colombia recibió varias acusaciones y sostuvo peleas fuertes con otros participantes.

Pero nada de lo anterior desmotiva a Altafulla, que a nivel artístico ve la vida con mucho optimismo. “Ya han pasado como 15 años desde que lancé mi primera canción, todo el proceso ha sido divino. Lo estoy disfrutando al máximo y, a este momento de mi vida, le llamo felicidad”, afirmó el colombiano.

Con esta unión internacional, alrededor de una sola canción, el tico Deeikel confía en que este remix se convertirá en un puente cultural y artístico, un proyecto que permita demostrar que la música urbana del país puede competir en todo el orbe.