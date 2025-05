Deeikel: el ‘chamaquito de Santa Teresa’ que cambió el fútbol por la música y conquista Costa Rica

El músico nacional Adrián Steven Obregón Mora es el protagonista de una sorpresiva y poco convencional historia, que pasa con gracia del deporte al arte urbano arrastrado por una ola gigante de retos, sueños y deseos de salir adelante.

Su nombre real no es tan conocido, pero su álter ego sí. Cuando tiene un micrófono y sube al escenario es Deeikel, el chamaquito de Santa Teresa de Cóbano que tiene a miles de costarricenses y extranjeros escuchando su música. Es, sin duda, uno de los grandes talentos ticos en ascenso y sobre su éxito en la música conversó con La Nación.

Deeikel es joven y porta con algunos tatuajes. Usa lentes, ropa de estilo urbano y cadenas; es algo tímido, pero no le falta simpatía, saluda a cada persona que se topa con una enorme sonrisa y un apretón de manos. Incluso, tiene una cautivadora sonrisa para responder las preguntas que este medio le planteó, empezando por su nombre artístico.

LEA MÁS: Conozca a Nono, el artista costarricense que se hizo viral en Tiktok

“Deeikel era un nombre que mi abuelita quería para mí y al final mi mamá le gustó más Adrián Steven, entonces prefirió ponerme ese, pero ya para mucha gente de mi familia les gustaba ese apodo para mí. Cuando comencé mi carrera ya sólida me dijeron que tenía que tener un nombre y en las primeras canciones era Adrián Obregón, luego vimos que los artistas que a mí me gustaban tenían otro nombre, entonces se me vino a la mente Deeikel, ya que a mi familia le gusta”, explica el joven de 22 años.

Deeikel es el nombre artístico de Adrián Obregón, originario de Santa Teresa de Cóbano. (Marvin Caravaca)

Deeikel describe su infancia como “muy linda”; siempre ha sido muy familiar, pues se crió en Santa Teresa al lado de sus tíos, tías, sus abuelos y su mamá. Explica que nunca fueron millonarios, pero un plato de comida nunca faltó en su casa.

Como cualquier niño costarricense que vive cerca de una playa, su infancia consistió en estudiar, ir a la playa con sus amigos, a las cascadas, jugar fútbol y dedicarse a actividades importantes que su madre le inculcó.

“Mi mamá desde muy joven creyó que la forma correcta de criarme era que yo desarrollara actividades artísticas y que también fuera una persona atlética”, recordó Deeikel.

Así fue como desde los cinco años aprendió teoría musical y a tocar el violín. Con el pasar del tiempo hizo lo mismo con la guitarra, el piano y la trompeta; algunos esos instrumentos con ayuda de videos de Youtube. Además, gracias a nacer en una generación tecnológica, aprendió a producirse su propia música.

El momento que lo cambió todo: la pandemia

Deeikel siempre estuvo cerca de la música, pero, antes de la pandemia, su destino estaba escrito: “Yo toda mi vida pensé que yo iba a ser futbolista”, confiesa. Jugaba en las ligas menores del Club Sport Herediano y vivía en esa provincia justamente porque era parte del equipo.

Allí, estuvo en una casa conocida por los amantes del fútbol: el Club Sport Herediano. Su segunda familia durante su recorrido como futbolista tenía entre sus integrantes a un histórico Daniel Casas, exentrenador de equipos como el Deportivo Saprissa, Santos de Guápiles, Limón FC, entre otros.

“Ellos me adoptaron a mí. Entonces yo jugaba fútbol, entrenaba en Heredia a las 5 a. m. Luego, a las 8 a. m, íbamos al cole. Todo eso se terminó en pandemia porque cerraron todos los campeonatos, cerraron todo, entonces nos mandaron a todos para la casa”, explicó el ‘chamaquito’, como le dicen sus seres queridos.

Deeikel jugó fútbol en las ligas menores del Herediano, pero la pandemia cambió su rumbo. (Cortesía /Cortesía)

“Cuando yo regresé a Santa Teresa, ya después de haber vivido en la ciudad, sentía como que no hacía nada; solo era ir a la playa, volver a la casa y mandar las tareas para el colegio. En esa necesidad de querer hacer algo empecé a sacar música; a la primera canción que saqué le fue bien, y con la segunda ya empecé a conocer gente, ya me empezaron a escribir productores de San José”, dijo.

Antes del cierre de todas las instituciones, él se produjo su primera canción llamada Mala Suerte, a dúo con el artista tilaranense Kavvo. Un tiempo después esta salió a la luz bajo la producción de Christopher Alfaro P., conocido como Todo Bien. Así fue como ambos artistas decidieron salir de Cóbano y Tilarán, respectivamente, para llegar a San José con una maleta cargada de sueños.

Deeikel el personaje

Hundido de lleno en la música, Adrián repasa los últimos años de su vida como si fueran una película, una en la que él mismo ha escrito el guion. Durante sus primeros tres meses en San José no sabían qué hacer o dónde ir, pero las puertas se fueron abriendo; Kavvo sacó Amarrau, éxito que Deeikel celebró, y luego llegó su momento.

Rezas, lanzada en 2022 junto a Siho Villalobos, explotó las emisoras y los ranking nacionales; escaló rápidamente al #1 del top 50 de Costa Rica en Spotify, superando Yonaguny de Bad Bunny. Allí se dio cuenta que, si logró colocar una pieza, podía seguir haciéndolo.

Su canción 'Rezas', junto a Siho Villalobos, superó a Bad Bunny en el ranking de Spotify Costa Rica en 2022. (Cortesía César Mora)

Así fue como pasaron los años y llegaron más éxitos como: Cacique, Que te pasó, Veranillo, Goyo y, más recientemente, Santa Tere, donde unió a dos grandes leyendas de la música urbana tica: Toledo y Tapón. Junto a ellos se ubica en el puesto #4 de los más escuchados en Youtube.

En sus canciones, Deeikel hace referencias a situaciones que solo los costarricenses entenderían, por ejemplo los nombres de playas, costarriqueñismos y marcas que usualmente se utilizan o visitan en el día a día.

Cuando se sube al escenario se convierte en un personaje que se olvida que Adrián es tímido, habla despacio y con una “vibra muy relajada”. De pronto el que vemos en acción es a Deeikel, un joven explosivo, sonriente, que tira besitos y hasta baila en el escenario.

“Es diferente, hay que llevar un show, no puedo pararme ahí con esta personalidad. Yo preparo un espectáculo, aprendo de la gente, qué energía tener, bailar, en qué partes hablar...“, comentó.

Por ello, Deeikel ha trabajado en como mejorar su comunicación en el escenario, en entrevistas y en sus presentaciones en vivo.

Deeikel es padre de una niña y combina su carrera musical con una vida familiar activa. (Marvin Caravaca)

Deeikel y su vida en familia

La otra cara de Deeikel que muy pocos conocen es su vida familiar, pues reparte sus días entre ser artista, hijo y sobre todo padre.

“Yo tengo una vida familiar preciosa, mi mamá vive a 1 km de mi casa, nos vemos toda la semana, ya la veo todos los días que puedo. A mi hija también, es un poquito complicado, tanto para ella como para mí no poder estar juntos todo el tiempo que queremos, pero cada vez que la veo a ella o a mis otros familiares intento siempre atesorar esos ratos”, explicó el cantante.

Su hija Melody cumplirá en octubre 3 años y confiesa que su madre y su abuela son quienes le apoyan en este proceso de ser padre, donde ha tenido que aprender muchísimas cosas. Incluso, el artista asegura que le traspasa conocimientos que su mamá le enseñó, y por eso ahora la pequeña está en clases de ballet.

Con su música y familia combinada, el intérprete califica este momento de su vida como “uno de los momentos más llenos de paz”.

“Me siento bien mentalmente, bien en mi música, conociendo gente muy buena y eso es lo más lindo, la gente que escucha mi música”, finalizó.