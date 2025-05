Conozca a Nono, el artista costarricense que se hizo viral en Tiktok

Tiktok se convirtió en un nuevo camino a la fama, pues es una plataforma que ha revolucionado por completo el escenario musical y le ha dado visibilidad a millones de artistas emergentes alrededor del mundo. Los creadores de ritmos y melodías, entre ellos un costarricense conocido como Nono, utilizan la plataforma para posicionarse en un mercado en el que cada vez cuesta más ser auténtico.

Desde su cuarto en Coronado, Nono produce los ritmos que hoy suenan más allá de las fronteras ticas. (Archivo)

La aplicación le dio relevancia a la música latina y, gracias a su alcance, un artista que en la actualidad tenga un celular y acceso a internet puede recurrir a su ingenio para publicitar de manera ilimitada sus productos creativos en Tiktok.

De esta manera, la viralidad y el impacto de la plataforma alcanzó a Costa Rica, y ha permitido conocer historias como la de Josué Castro Alvarado (Nono), un joven oriundo de Coronado que es el primero en su familia en querer dedicarse a la música de forma profesional. Fue a los 16 años que decidió hacer de este oficio su forma de vida.

Un artista con todas las letras

Desde que tiene memoria, a Josué su familia lo llama Nono, un apodo que surgió por su gran parecido físico con su abuelo italiano y que, con el tiempo, se volvió parte intrínseca de su ser. Hoy, Nono ha decidido llevar ese nombre con orgullo y transformarlo en su identidad artística.

Apenas hace un año empezó a exponer su música en plataformas digitales, pero esto no ha impedido que su crecimiento haya sido drástico. Si bien crea música desde hace 5 años, estos últimos 10 meses ha acumulado al menos 14.000 seguidores en Tiktok, donde tiene videos de hasta 900.000 reproducciones.

Con apenas 21 años, Nono ha convertido TikTok en su trampolín hacia la escena musical internacional. (Archivo)

En su infancia, Nono aprendió de forma autodidacta a tocar el piano y, más adelante, con la misma dedicación, dominó el software con el que compone las bases de las canciones que se han vuelto virales en Costa Rica.

Conocer de iluminación, estética, branding, y por supuesto tener talento musical, son según Nono cualidades imprescindibles para los artistas de la nueva generación, sobre todo si desean triunfar y mantenerse vigentes en el mundo de las redes sociales, donde todo puede desvanecerse en un instante.

Desde su adolescencia, Nono estuvo trabajando en call centers para poder financiar su sueño. En la actualidad se enorgullece de haber tenido esas experiencias, pues si bien ya no forman parte su vida, él asegura que lo formaron y le dieron la madurez necesaria para enfrentar con disciplina los retos que trae el dedicarse a la música.

El video que lo cambió todo

Si bien construir una carrera musical es un sueño que miles de personas persiguen, la estrategia de Nono ha dado resultados notables. Su trayectoria, medida en números y clicks, va viento en popa.

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave para muchos artistas y Nono no es la excepción. Aunque protege sus composiciones como un tesoro y no permite que ChatGPT intervenga en su proceso creativo musical, sí lo considera su mayor aliado en temas de imagen, promoción y publicidad.

El branding y la manera en que genera contenido para promocionar sus sencillos están fuertemente apoyados en esta tecnología. En sus palabras, le ha permitido conectar con su público objetivo: mujeres que disfrutan de música con la sensibilidad de Pablo Alborán o Abraham Mateo, quienes lo inspiran a componer.

Gracias a esta experiencia con ChatGPT, Nono pudo desarrollar una estrategia para contactar a Isabella Ladera, influencer y actual pareja del cantante Beéle, quien frecuentemente comparte en sus redes música nueva a modo de recomendación.

Nono notó ese patrón y rápidamente reemplazó su voz en uno de sus temas por la voz de Beéle, con ayuda de la inteligencia artificial. Luego, con el respaldo de su comunidad, inició una campaña masiva para que Ladera escuchara la canción.

Pasaron semanas sin una respuesta aparente, y Nono, frustrado por la falta de resultados, decidió rendirse. Pero entonces ocurrió lo inesperado: dos semanas después de lanzar la campaña, Isabella compartió un video utilizando su canción. La publicación explotó en plataformas digitales, acumulando al menos 3 millones de visualizaciones. Para Nono, lo vivido fue surreal.

Isabella Ladera compartió el video en su cuenta oficial de Tiktok

El gesto de la influencer posicionó la canción en países como Colombia y Venezuela. Nono supo aprovechar el impulso y grabó un video dirigido al público de Costa Rica, donde contaba todo lo que había sucedido. Según relata, lo filmó a las 5 a. m., justo después de volver de una sesión de trabajo, luego lo publicó y se fue a dormir. Para su sorpresa, el video se volvió viral y el público costarricense comenzó a respaldarlo con fuerza.

Nono, el tico que viralizó su música en TikTok y llegó al número uno sin disquera

Pocos días después, su canción alcanzó el primer lugar del Top 50 de canciones más escuchadas en todo Costa Rica, un logro que le permitió comenzar a generar ingresos, algo que con tan solo 10 meses de exposición le pareció sorprendente.

Mantener la autenticidad

Tiktok es una plataforma volátil en cuanto a viralidad, y por la facilidad que tiene para conseguir “me gusta” y visualizaciones, es frecuente que los artistas, modifiquen su material para adaptarlo a las plataformas digitales, esto con el objetivo de ser más comerciales. Esta situación, sin embargo, no le quita el sueño a Nono.

“Si no hay likes, si no hay reacciones de la gente, uno piensa que tal vez el arte es malo, pero en realidad no tiene nada que ver” aseguró Nono.

Nono, el joven artista que combina talento, disciplina y tecnología para hacer despegar su carrera. (Archivo /Archivo)

Aunque es complicado no prestar atención y ser fiel al sonido que está tratando de crear, el artista contó que ya no le quita el sueño si un video se vuelve viral o no, pues considera que eso no determina el éxito de su carrera y mucho menos su calidad como artista.

Actualmente, Nono se enfoca en mantenerse auténtico, siendo fiel a los principios de su música. Nono fue enfático en que si bien el género urbano ha hipersexualizado a las mujeres, su misión es crear un sonido que no resalte esta práctica.

Aunque no tiene una receta para alcanzar el éxito en sus videos, Nono está seguro de que esta plataforma, combinada con su talento y constancia, traerá cada vez mejores resultados.

El artista tico compone pistas para otros artistas nacionales y asegura que los próximos pasos de su carrera están dirigidos a colaboraciones musicales importantes y el lanzamiento de su primer álbum.