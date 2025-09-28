Deeikel lanza canción ‘Esencial’ en campaña que busca la protección ambiental

La campaña 'Si se bota, se nota' pretende sensibilizar sobre la importancia de colocar la basura en el lugar correcto. Deeikel creó la canción 'Esencial', de género afrobeat, como himno de la iniciativa.

Con el propósito de reforzar la conciencia ambiental en el país, la Marca País esencial COSTA RICA presentó la campaña “Si se bota, se nota”, un proyecto que invita a mantener limpios los espacios públicos y valorar el entorno natural. Y para sumarle ritmo a la iniciativa, participa el cantante Deeikel.

La campaña plantea una reflexión desde dos ángulos: si la basura se tira en las calles o en la naturaleza, se nota; y si se deposita en el lugar correcto, también se nota. El objetivo es convertir un acto cotidiano en un símbolo de orgullo nacional.

Como parte central del proyecto, Deeikel compuso la canción original Esencial. Con un estilo afrobeat y un sonido fresco, el tema pretende reforzar el mensaje ambiental y conectar con las nuevas generaciones.

Durante el proceso creativo, Deeikel incorporó sonidos que normalmente se asocian con desechos a la base rítmica, con el propósito de transformarlos en un mensaje positivo. El resultado fue una canción alegre.

“Me emociona que la gente disfrute la canción y al mismo tiempo piense en cómo cada gesto cuenta”, afirmó el cantante. “Crear Esencial me permitió hablar de los lugares donde vivimos y de los espacios que compartimos. Cuidar el entorno es cuidar lo que somos”.

El artista costarricense Deeikel ya promociona la canción desde la playa de Santa Teresa, lugar donde creció. (Marvin Caravaca)

Deeikel se ha caracterizado bajo el eslogan “el chamaquito de Teresa”, debido a que creció en Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas. A través de sus canciones, promueve el disfrute de los destinos turísticos y las bellezas naturales de Costa Rica.

La canción ya circula en plataformas digitales como Spotify y Apple Music, así como emisoras de radio.

Para Deeikel, la experiencia significó un reconocimiento a su trayectoria. “Representar a mi país en una campaña que promueve un cambio positivo es un honor inmenso. Este apoyo impulsa mi carrera y me motiva a seguir representando a Costa Rica en el mundo”, señaló.