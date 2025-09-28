Viva

Deeikel lanza canción ‘Esencial’ en campaña que busca la protección ambiental

La campaña ‘Si se bota, se nota’ busca inspirar a la población a cuidar espacios públicos y naturales, con la música de Deeikel como vehículo para transmitir el mensaje

Por Fiorella Montoya
La campaña 'Si se bota, se nota' pretende sensibilizar sobre la importancia de colocar la basura en el lugar correcto. Deeikel creó la canción 'Esencial', de género afrobeat, como himno de la iniciativa.
(Cortesía/Cortesía)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

