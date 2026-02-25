Áncora

Él reunió 25 puertas para narrar el drama de la guerra en Ucrania: Conozca su relato en el Cine Magaly

Taras Lesiuk y Annick Sheedy McLellan presentan su película ‘Doors of War’ en el Cine Magaly este jueves. Conozca cómo asistir.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Fotograma de la película 'Doors of War', de Taras Lesiuk y Annick Sheedy McLellan.
Fotograma de la película 'Doors of War', de Taras Lesiuk y Annick Sheedy McLellan. (IMDB/IMDB)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Doors of WarUcraniaguerraRusiacineCine Magaly
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.