Él reunió 25 puertas para narrar el drama de la guerra en Ucrania: Conozca su relato en el Cine Magaly

Este 24 de febrero se cumplieron cuatro años desde el fatídico inicio de la invasión rusa a Ucrania. Cientos de miles de desplazados, incontables muertos, ciudades arrasadas. Lo que deja la guerra siempre: escombros y dolor. Poco después, un artista exiliado de Crimea quiso narrar este drama de otro modo, con su obra, y el resultado lo podemos ver en Costa Rica en el Cine Magaly.

La película Doors of War, dirigida por Taras Lesiuk y Annick Sheedy McLellan, se presentará este jueves 26, a las 7 p. m., en una proyección especial organizada por la Embajada de Canadá en Costa Rica y la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica, en colaboración con el Cine Magaly. Ambos cineastas conversarán con la audiencia al finalizar la función.

La invasión a Ucrania ha sido particularmente cruenta con la población civil, forzada a desplazarse, y sobre todo confrontada con el constante ataque a la infraestructura energética, en épocas de frío y dificultades de transporte.

Ruslan Kurt, activista y artista contemporáneo ucraniano originario de Melitópol, en Crimea, quería contar esa vivencia por medio de un proyecto artístico que nació poco después de su llegada a Canadá, tras el estallido del conflicto. Desde agosto de 2022, empezó a mostrar las instalaciones en ciudades de Canadá, pero ahora su obra adquiere difusión internacional con Doors of War. Áncora conversó con los codirectores para conocer el trasfondo del filme.

'Doors of War' se presentará en el Cine Magaly. (IMDB/Doors of War)

“La gente, cualquiera que esté a su alrededor, la experiencia humana… nunca lo había visto desde esta perspectiva, simplemente ver el conflicto desde el centro de la explosión", dice Lesiuk. Los cineastas comentan que han mostrado la películas en varios países de América Latina y que han encontrado una audiencia muy receptiva, que se acerca a hablar después de las funciones. Según Sheedy y Lesiuk, está claro que puede ser que conozcan del conflicto por las noticias y otras informaciones, pero verlo así, con enfoque en lo doméstico, lo hace más emocional.

Los directores siguieron desde muy temprano el proyecto, que involucraba recopilar las puertas, que representan las 25 oblast, o regiones, de Ucrania. El artista deseaba que fueran envíos voluntarios de aquellas personas afectadas, no solo recogerlas de los escombros. De alguna manera, le agrega otra dimensión poética al trabajo, vinculando la experiencia emocional del que se desprende de los restos con el objeto que llega al otro lado del mundo.

“El primer envío de las puertas llegó y luego, para el segundo, trabajamos con una productora en Ucrania que recorrió el país filmando y encontrando las últimas 13 puertas que necesitábamos. Pudimos filmarlas cuando llegaron a Canadá también, y cuando las vimos por primera vez”, explica Sheedy.

“Desde una perspectiva creativa, ha sido muy colaborativo, tanto entre nosotros como dentro del propio proyecto. Diría que creció con nosotros, dentro de la historia”, agrega la cineasta.

“La idea de incluir entrevistas con la diáspora, con políticos u observadores surgió a medida que la historia crecía y que se sentía el impacto de las puertas. Poder filmar en esta conferencia en la embajada rusa en Ottawa también fue algo que creció junto con la historia de las puertas y el significado de la pieza”, complementa Lesiuk.

Para Lesiuk, quien es de la diáspora ucraniana pero reside en Canadá desde pequeño, la conexión emocional es inevitable, y la ve despertar en sus compatriotas en el extranjero. “Hay muchos ucranianos en todo el mundo, en Canadá… esto surgió porque al principio lo pensábamos casi como una broma, pero estamos tan lejos de nuestros otros países que sentimos que solo necesitamos algo que nos conecte", dice Lesiuk.

“Para mí, como artista, era una forma de encontrar una entrada. Pero creo que en esta película también es importante representar a esa comunidad y a esa diáspora, y las condiciones emocionales: a veces sentir culpa por estar en un lugar seguro, pero también crear un espacio donde podamos construir y derrumbarnos juntos, porque eso es lo que esta forma representa. Mostrar que, a través de la comunidad y del número de personas que se unen, realmente podemos luchar contra el mal en este mundo”, considera el cineasta.

La experiencia de Sheedy ha sido distinta: “Yo diría que crecí con mucho privilegio, viviendo en un país que, durante toda mi vida, no ha estado en guerra”. Empero, “genera un profundo sentido de responsabilidad y también de esperanza. Creo que lo que decía es cierto: cuando mostramos esta película y cuando vemos a alguien luchar para defender la democracia y la soberanía, hacer cine se vuelve algo fundamental para nosotros”.

“Hacer una diferencia también es crucial. Tener el lujo y el privilegio de haber crecido en paz me hace querer inspirar a futuros cineastas y a otras personas, a otros artistas, a creer que su voz también importa”, considera la canadiense.

Tal tema ha sido materia de debate esta misma semana, dado que recién concluyó una tercera edición seguida de la Berlinale sumida en controversia. ¿Deben los artistas hablar de los horrores de Gaza o Ucrania? ¿Tienen que posicionarse políticamente? “Yo repetiría que el arte siempre ha sido político y siempre lo será. El arte puede ser político y, al mismo tiempo, hermoso y transformador. El arte político que importa a la sociedad ayuda a construir valores progresistas, nos ayuda a todos”, argumenta Sheedy.

“Cuando enfrentamos circunstancias extremas que no podemos poner en palabras, ahí es donde el arte puede capturar ese sentimiento, donde podemos verlo juntos como comunidad y decir: sí, yo también entiendo eso, yo también sentí esa experiencia”, agrega Lesiuk.

La guerra en Ucrania ha devastado ciudades enteras, como se aprecia en 'Doors of War'. (IMDB/Doors of War)

“Creo que otra cosa que ofrece esta película es que es muy específica: trata sobre lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero también habla de personas que se levantan para defender sus creencias, de un hombre que encuentra maneras de apoyar aquello que le importa a través de sus habilidades. Y espero que eso sea lo que el público se lleve de la película”, concluye el ucraniano-canadiense.

‘Doors of War’ en el Cine Magaly

Las entradas tienen un costo de ₡3.300 y están disponibles en www.cinemagaly.com. Se recomienda adquirirlas con anticipación debido al cupo limitado.