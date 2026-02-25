¿Colapsa la Berlinale? Uno de los principales festivales del mundo afronta tensión por críticas de cineastas a Israel

Una de las sedes del Festival de Cine de Berlín, uno de los más importantes del mundo cinematográfico.

Berlín, Alemania. El gobierno alemán anunció que convocó el jueves a los dirigentes de la empresa organizadora de la Berlinale, en cuya ceremonia de clausura un director de cine acusó a Alemania de ser “cómplice” de “genocidio” contra los palestinos, mediante su apoyo a Israel.

El diario Bild, que cita fuentes cercanas a la empresa, KBB, apuntó que la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, será destituida de su cargo durante esa reunión.

Consultado por la AFP, el Ministerio de Cultura confirmó este miércoles que la “reunión extraordinaria del consejo de supervisión de KBB” se celebrará “a iniciativa del ministro Wolfram Weimer”, que lo preside.

Al ser preguntado en rueda de prensa, un portavoz del ministerio aludió a una reunión sobre la “orientación futura” del festival pero declinó “comentar sobre especulaciones”.

Galardonado el sábado por la noche por su película Chronicles from the Siege, el director sirio-palestino Abdullah Al Khatib acusó al gobierno alemán de ser “cómplice del genocidio cometido en Gaza por Israel”.

La actriz alemana Sandra Hüller posa con su trofeo tras ganar el Oso de Plata a la Mejor Interpretación Protagonista en la 76ª Berlinale, el primer gran festival de cine del año en Europa, en Berlín, el 21 de febrero de 2026. (JOHN MACDOUGALL/AFP)

El único miembro del gobierno que asistió a la gala de entrega de premios fue el ministro de Medio Ambiente, el socialdemócrata Carsten Schneider, quien abandonó la sala en ese momento.

Tricia Tuttle, de 56 años, dirigió una edición de la Berlinale marcada por un debate sobre si los cineastas deberían posicionarse o no políticamente, con el conflicto en Oriente Próximo como telón de fondo.

Más de 80 profesionales del cine criticaron en una carta abierta el “silencio” de la Berlinale sobre la guerra en Gaza, acusando al festival de censurar a los artistas “que rechazan el genocidio” cometido, según ellos, por Israel en el territorio palestino.

Además del discurso de Al Khatib, el ministro Weimer reprocharía a Tuttle que se hubiera fotografiado con el equipo de esa película, rodeada de varios hombres vestidos con kufiyas y enarbolando una bandera palestina.