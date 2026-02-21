Áncora

La Berlinale quiso evitar la controversia política toda la semana, pero su gala terminó con discursos críticos y banderas de Palestina

El festival vivió una edición tormentosa desde su inauguración el 12 de febrero. “Debemos mantenernos al margen de la política” fue la frase de Wim Wenders, presidente del jurado, que disparó el drama.

Por AFP
El presidente del jurado y director alemán Wim Wenders toma la palabra en el escenario para anunciar el Oso de Oro durante la ceremonia de premiación de la 76ª Berlinale, el primer gran festival de cine del año en Europa.
El presidente del jurado y director alemán Wim Wenders toma la palabra en el escenario para anunciar el Oso de Oro durante la ceremonia de premiación de la 76ª Berlinale, el primer gran festival de cine del año en Europa. (RALF HIRSCHBERGER/AFP)







