Vuelve el drama al festival de Berlín: Célebre escritora Arundhati Roy y dos películas se retiran tras comentarios del jurado sobre Gaza

Una vez más, el Festival de Cine de Berlín se ve sacudido por comentarios sobre la situación de Gaza. Lea lo sucedido.

Por AFP
Gala de inauguración del Festival de Berlín este 12 de febrero.
Gala de inauguración del Festival de Berlín este 12 de febrero. (Berlinale/Berlinale)







