Vuelve el drama al festival de Berlín: Célebre escritora Arundhati Roy y dos películas se retiran tras comentarios del jurado sobre Gaza

Gala de inauguración del Festival de Berlín este 12 de febrero.

Berlín, Alemania. La escritora y activista india Arundhati Roy anunció el viernes que cancela su visita a la Berlinale debido a un comentario del presidente del jurado, Wim Wenders, quien se negó a condenar la ofensiva de Israel en Gaza. El jueves también se retiraron dos películas de secciones paralelas por el mismo motivo.

“Lo que ha ocurrido en Gaza, lo que sigue ocurriendo allí, es un genocidio del pueblo palestino perpetrado por el Estado de Israel (...). Si los cineastas y artistas más grandes de nuestra época no son capaces de levantarse para decirlo, que sepan que la historia los juzgará”, afirmó Roy en una declaración transmitida a la AFP.

El jueves, durante la conferencia de prensa previa a la apertura del festival, el jurado fue interrogado sobre el apoyo de Alemania a Israel a pesar de su ofensiva en la Franja de Gaza, calificada de genocidio por una comisión de la ONU en 2025.

“Debemos mantenernos al margen de la política”, de la que “somos el contrapeso” y “lo opuesto”, contestó Wim Wenders, Palma de Oro en Cannes en 1984 con Paris, Texas.

“Plantearnos esta pregunta es un poco injusto”, comentó a su vez la productora Ewa Puszczynska. “Cada uno de nosotros aquí puede tener otras preocupaciones y tomar otras decisiones”, añadió.

Roy condenó “declaraciones inadmisibles hechas por miembros del jurado del festival de cine de Berlín cuando se les pidió comentar el genocidio en Gaza”.

“Escucharles decir que el arte no debería ser político es asombroso. Es una manera de cerrar la discusión sobre un crimen contra la humanidad”, estimó.

Debido a su responsabilidad histórica en la Shoah, Alemania es uno de los principales apoyos de Israel en el mundo.

Una comisión mandatada por la ONU y varias oenegés, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, acusan a Israel de perpetrar un genocidio en Gaza.

Israel dice que estas acusaciones son falsas y “antisemitas”.