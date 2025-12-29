Estos fueron los 10 mejores libros de 2025, según ‘The New York Times’

La literatura vivió en 2025 una serie de estrenos que cautivaron a nuevos lectores y engancharon a quienes pasan páginas como 'hobby'.

Desde un matrimonio náufrago en el océano Pacífico tras el embate de una ballena hasta el apego de una mujer a la religión por conveniencia, la literatura halló en el 2025 un territorio de historias atemporales, conmovedoras y seductoras para nuevos entusiastas de la letra impresa.

Entre tanta oferta, y para no perder la tradición, el suplemento Book Review de The New York Times seleccionó y reseñó los diez mejores títulos del 2025, tanto de ficción como de no ficción.

Para quienes buscan una gustosa lectura para iniciar el año, le contamos qué se encontrará si escoge adentrarse en alguno de estos libros.

Los mejores libros de ficción de 2025

Angel Down, de Daniel Kraus

Un desertor descubre, entre los horrores del frente, la presencia de un ángel en el campo de batalla. A través de un monólogo interno situado en la Primera Guerra Mundial, esta novela combina escenas memorables que, a lo largo de una frase extendida por 285 páginas, transmiten un mensaje urgente sobre la violencia armada.

El director, de Daniel Kehlmann

Atrapado en Europa bajo el régimen nazi, un cineasta austríaco se ve forzado a producir propaganda y películas para el Reich. Sus principios creativos que alguna vez defendió, ahora comprometidos, delinean el complejo retrato de un artista sometido a una prueba de integridad en un mundo al borde del colapso.

La soledad de Sonia y Sunny, de Kiran Desai

Los protagonistas de estas páginas son dos inmigrantes de la India, que exploran su amor mientras se ven atrapados entre la obligación y la autoexpresión. El relato salta entre países y generaciones e incorpora disputas de herencias, recetas codiciadas, un amuleto extraviado y las inquietudes sobre el infierno.

Las hermanas, de Jonas Hassen Khemiri

Quizás no es la lectura más rápida de la lista, pero el hilo de Las Hermanas sí avanza con ímpetu gracias a su prosa. En el centro está Jonas, el narrador, quien sigue de cerca y de lejos las peripecias de tres hermanas durante más de tres décadas, en escenarios relacionados con fiestas regadas con alcohol.

Devocional Stone Yard, de Charlotte Wood

Aunque atea y separada de la Iglesia Católica, una mujer deja atrás todo lo conocido para integrarse a un convento en las llanuras del sur de Australia. Buscaba soledad y retiro, y pese a que encuentra consuelo en el ritmo de trabajo y la contemplación, tres eventos perturban su armonía: una plaga bíblica de ratones, los huesos exhumados de una hermana y la aparición de una figura de su pasado.

Portadas de los mejores libros de ficción de 2025, según 'The New York Times'. El suplemento literario del periódico también es el responsable de publicar la lista semanal de los títulos más vendidos en Estados Unidos. (Amazon/Amazon)

Los mejores libros de no ficción de 2025

Un matrimonio en el mar, de Sophie Elmhirst

Todo marchaba bien para un matrimonio inglés que emprendió un viaje hacia Nueva Zelanda, hasta que una ballena destruyó su barco a nueve meses del zarpe. Por casi cuatro meses, sobrevivieron bordo de una balsa improvisada en las aguas del Pacífico.

Esta historia de supervivencia, situada en 1972, es casi milagrosa. La autora reconstruye los miedos y pequeñas victorias de la pareja, que debió replantearse preguntas esenciales sobre la soledad y los cimientos de su relación.

Madre Emanuel, de Kevin Sack

En 2015, un supremacista blanco asesinó a nueve miembros de la Iglesia Episcopal Africana Emanuel de Chalerston, la congregación episcopal afroamericana más antigua del sur de Estados Unidos. La ciudad en el que ocurre todo está marcada por la trata de esclavos y considerada el punto de partida de la Guerra Civil.

El periodista del NYT, asignado a cubrir las secuelas de esta masacre, tardó casi una década en plasmar su significado simbólico en una obra de investigación, la cual examina la resiliencia de la iglesia afroestadounidense.

Madre María viene a mí, de Arundhati Roy

Arundhati Roy, reconocida y premiada novelista india, retrata en estas páginas a la mujer que más la marcó: su madre, figura que la formó como escritora y activista, pero que también la hirió en lo emocional. A semejanza de su progenitora, la autora se expone vulnerable, imperiosa e impaciente, y deja al descubierto las complejidades del vínculo maternal.

No hay lugar para nosotros, de Brian Goldstone

Antropólogo convertido en periodista, el escritor se adentra en la cotidianeidad de quienes trabajan sin tener un hogar. Cientos de miles de personas se ven reflejadas a través de cinco familias en Atlanta, cuyos refugios son coches, moteles o sillones de familiares. Este libro expone esas vidas marcadas por alquileres en alza, salarios frágiles y políticas urbanas fantasma.

Cosa salvaje, de Sue Prideaux

Paul Gauguin, pintor francés del siglo XIX, ha sido descrito por la historia del arte como un creador de intenciones cuestionables, incluso denunciado como colonizador y abusador sexual. Esa imagen, sin embargo, es matizada por Sue Prideaux, quien ofrece una lectura aguda de su obra. El resultado es la biografía de un hombre ingenioso, que abandonó su país para llevar su visión artística a los extremos de la riqueza y la pobreza, sin incurrir en apología de sus múltiples uniones abusivas con niñas.