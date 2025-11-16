Revista Dominical

Cómo se vive el deterioro de San José en el cuerpo: Así lo narran los habitantes de la calle

Más de 3.600 personas habitan las calles de la capital. Con las voces de quienes duermen a la intemperie, dibujamos el retrato de una ciudad que los vio caer y que apenas los escucha

Por Julián Navarrete Silva
Indigentes o personas en situación de calle
Kenari Obando Davis fue atendido por la doctora Andrea Fernández Sánchez, en la clíncia +Humanos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

