¿Vale la pena seguir leyendo a Jane Austen? Aquí le damos cinco razones para conocer su literatura

En su 250.º aniversario, la autora de ‘Orgullo y prejuicio’ y ‘Emma’ está muy presente en la cultura, incluso en la cultura pop, pero, ¿por qué leerla?

Por Fernando Chaves Espinach
Fragmento de un retrato de Jane Austen, un grabado del siglo XIX probablemente derivado de un retrato realizado por su hermana, Cassandra Austen, hacia 1810.
Fragmento de un retrato de Jane Austen, un grabado del siglo XIX probablemente derivado de un retrato realizado por su hermana, Cassandra Austen, hacia 1810. (Encyclopedia Britannica/Dominio Público)







Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

