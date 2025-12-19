¿Vale la pena seguir leyendo a Jane Austen? Aquí le damos cinco razones para conocer su literatura

Fragmento de un retrato de Jane Austen, un grabado del siglo XIX probablemente derivado de un retrato realizado por su hermana, Cassandra Austen, hacia 1810.

¿Orgullo y prejuicio, que hizo a Keira Knightley una estrella en el 2005? Jane Austen. ¿Sensatez y sentimientos, con inolvidables escenas de Emma Thompson y Colin Firth? También. ¿Clueless, el bombazo de Alicia Silverstone que definió los años 90? Es Emma, la novela de Austen. Y podríamos seguir solo mencionando las adaptaciones al cine de sus seis libros.

Hace 250 años, un 16 de diciembre, nació en Inglaterra una de las autoras más conocidas, leídas, adaptadas y criticadas de la historia literaria: Jane Austen (1775-1817). Este martes, docenas de personas se reunieron en Chawton, al sur de Inglaterra, y al menos 500 más se sumaron a una fiesta de Zoom desde todas partes del mundo.

Ahora bien, que un autor clásico sea reconocido o que sus obras se adapten mucho al cine no quiere decir que siga siendo leído por placer. Pero con Jane Austen parece que sí sigue cosechando lectores y lectoras apasionadas, que encuentran renovado placer en Sense and Sensibility (1811), Pride and Prejudice (1813), Mansfield Park (1814), y Emma(1816), así como las póstumas Northanger Abbey y Persuasion, ambas publicadas en 1817.

Representación de Austen tomada de A Memoir of Jane Austen (1871), escrita por su sobrino James Edward Austen-Leigh y basada en un boceto de Cassandra. Todos los retratos posteriores de Austen suelen basarse en esta imagen, incluida la que aparece en el reverso del billete de £10 del Banco de Inglaterra, introducido en septiembre de 2017. (James Andrews de Maidenhead sobre boceto de Cassandra Austen. /James Andrews de Maidenhead sobre boceto de Cassandra Austen.)

¿Por qué leerla? Aquí, cinco razones:

Retrata con afecto y tino las relaciones humanas: sus novelas, ubicadas temporalmente en un momento de mucho cambio para Inglaterra, exploran el amor, la amistad, el orgullo y el prejuicio con una observación aguda. Sigue siendo penetrante porque si bien el contexto ha cambiado, las ansiedades por el dinero, el terreno y la autonomía femenina siguen siendo motivo de debate y preocupación en todo el mundo.

Ironía y humor sutil: Austen utiliza una ironía elegante para cuestionar las normas sociales de su época sin recurrir al sarcasmo explícito. Algo que tal vez muchos lectores incipientes no esperen de un clásico: con Austen es fácil reírse cada cinco páginas, o en pasajes enteros repletos de humor y de esa mirada peculiar hacia la vida y las relaciones humanas.

La famosa adaptación de 2005 de 'Orgullo y prejuicio'. (Tomada de Instagram)

Personajes complejos y memorables: crea protagonistas con contradicciones, evolución moral y profundidad psicológica, razón por la cual, además, sobreviven a las actualizaciones temporales que han recibido en sus adaptaciones al cine. Aunque se trasladen a los 90 o a hoy, siguen allí, presentes, de tan bien perfilados que parecen en las páginas, más que meras caricaturas.

Crítica social vigente: por medio de historias íntimas, analiza el poder, el dinero, el matrimonio y la posición social, temas que aún estructuran muchas dinámicas contemporáneas. Si bien las normas en torno al matrimonio o el protocolo social ya no son tan estrictas, encuentran eco en ansiedades contemporáneas.

Estilo claro y preciso: su prosa es animada, alegre, y como dijimos, llena de humor. Naturalmente, hay arcaísmos, referencias algo oscuras para los lectores (incluso en el inglés original); no obstante, es una escritura límpida y clara.

Así que si no la ha leído, ¡no le tenga miedo! Es más: considero que es una autora idónea para quienes empiezan a leer en inglés, pues si bien desafía al inicio al primer lector en ese idioma, finalmente se va comprendiendo mejor y enseña un rico vocabulario. Qué suerte que todavía tenemos a Jane Austen con nosotros.