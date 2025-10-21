El reto que pone en riesgo el crecimiento de la Iglesia Católica

Miles de fieles católicos se reunieron en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, para asistir a la misa de entronización de León XIV, este domingo 18 de mayo.

El más reciente informe de Fides, Obras Misionales Pontificias, publicado en ocasión de la Jornada Mundial de las Misiones, indica que la comunidad católica global alcanzó los 1.400 millones de personas, casi 15,9 millones de fieles más que el año pasado (entre 7.900 millones de habitantes del planeta). Así lo informó Vatican News con base en el Anuario Estadístico de la Iglesia, el 19 de octubre.

Este crecimiento se registró en los cinco continentes: África (+8,3 millones), América (+5,6 millones), Asia (+954.000), Europa (+740.000) y Oceanía (+210.000). La proporción de católicos respecto de la población mundial se mantiene en torno al 17,8 %.

En Costa Rica, un estudio de la Universidad Nacional publicado febrero señaló que, por primera vez, la población que se identifica como católica cayó por debajo de la mitad, con 49,8%.

Riesgos para la Iglesia

Pese a los resultados alentadores en cuanto al número de fieles, el informe lanzó una señal de alerta para la estructura eclesial: el número de sacerdotes, religiosos y religiosas en el mundo está disminuyendo o se estancó, lo que plantea un riesgo para el acompañamiento pastoral y el fortalecimiento de la presencia pública de la Iglesia.

Los sacerdotes y religiosos, en general, atienden labores de difusión de sus creencias, así como de celebración de ritos importantes para los creyentes católicos. Por ende, su disminución podría desacelerar el crecimiento que experimenta la Iglesia Católica en todos los continentes, alerta el reporte.

Según los datos del Anuario, el número total de sacerdotes asciende a unos 407.000, con descensos significativos en Europa (-2.500), América (-800) y Oceanía (-44). Por el contrario, se observan aumentos en África (+1.451) y Asia (+1.145), detalló Vatican News.

Los religiosos se encargan de la difusión de las creencias de la Iglesia, así como de los ritos que acompañan a los fieles a lo largo del año. (Albert Marín.)

En cuanto a religiosos, su número ronda los 48.000, con 600 menos, mientras que las religiosas llegan a 589.000, con pérdida aproximada de 9.700 mujeres, concentrada mayoritariamente en Europa (-7.300) y América (-4.000).

En África sí aumentaron el número de monjas en unas 1.800. Los seminaristas mayores son unos 106.000, lo que representa una caída cercana a los 2.000 respecto al año anterior; los seminaristas menores se mantienen en torno a los 95.000, con una ligera disminución de 140. Los diáconos sí sumaron miembros, más de 1.000 entre unos 50.000.

No obstante, el informe destacó que hay 440.000 misioneros laicos y unos 2,8 millones de catequistas en todo el mundo.

LEA MÁS: ¿Cuál es la provincia más católica de Costa Rica y cuál es la más evangélica? Encuentre la suya