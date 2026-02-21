Eric Dane grabó desgarrador mensaje antes de morir: Estas fueron sus emotivas lecciones de vida

Antes de morir, el actor Eric Dane grabó sus 'últimas palabras' en una serie documental de Netflix.

El actor estadounidense Eric Dane participó en la serie documental de Netflix titulada Famous Last Words (Últimas palabras célebres), una producción que el artista aceptó grabar bajo la condición de que el contenido solo se difundiera tras su fallecimiento.

Dane, reconocido mundialmente por sus interpretaciones como el doctor Mark Sloan en ‘Grey’s Anatomy’, Cal Jacobs en ‘Euphoria’ y el capitán Tom Chandler en ‘The Last Ship’, falleció a los 53 años la tarde del jueves 19 de febrero. Su deceso se produjo un año después de haber anunciado, en abril de 2025, que le habían diagnosticado Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

La entrevista final para Netflix fue registrada en noviembre de 2025, momento en el cual el actor ya presentaba evidentes dificultades tanto para desplazarse como para articular palabras. En ese espacio, se describió a sí mismo como un hombre “solitario, resiliente, sensible, empático y buen padre”.

En el fragmento final de su intervención, Dane se dirigió directamente a la cámara para hablarles a sus hijas y dejó un mensaje lleno de recuerdos y consejos.

“Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces me tropecé, pero lo intenté”, comenzó diciendo el actor. Recordó con ellas los momentos compartidos en familia en playas de Malibú, Santa Mónica, Hawái y México, refiriéndose a ellas como sus “bebés acuáticos”.

Dane les manifestó su deseo de que no solo oyeran, sino que escucharan con atención cuatro lecciones fundamentales derivadas de su experiencia con la enfermedad.

La primera enseñanza que el actor quiso transmitir fue la importancia de vivir en el presente. “Vivan ahora. Ahora mismo, en el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo”, señaló.

Dane admitió que pasó años “perdido” en su cabeza, consumido por la preocupación, la autocompasión, la vergüenza y las dudas sobre sus decisiones pasadas. Explicó que la necesidad de supervivencia ante la ELA lo obligó a permanecer en el ahora, afirmando que “el pasado contiene los arrepentimientos, el futuro permanece desconocido, así que tienes que vivir ahora mismo. El presente es todo lo que tienes. Aprécialo, aprecia cada momento”.

Como segundo punto, instó a sus hijas a encontrar una pasión que les sirviera de motor vital. “Enamórense. No necesariamente con una persona, aunque recomiendo eso también. Pero enamórate de algo. Encuentra tu pasión, tu alegría”, les aconsejó.

Los actores Eric Dane (izq) y Patrick Dempsey (der) ganaron el premio a Mejor elenco en una serie dramática por 'Grey’s Anatomy' en los Premios del Sindicato de Actores de 2007. (VINCE BUCCI/Getty Images via AFP)

Dane utilizó su propia trayectoria como ejemplo, relatando que se enamoró de la actuación a una edad similar a la que tienen sus hijas actualmente. Aseguró que ese amor por su profesión fue lo que lo sostuvo durante sus “horas más oscuras” y sus “años más oscuros”.

A pesar del avance de su condición física, el actor sostuvo: “Todavía amo mi trabajo, todavía lo espero, todavía quiero estar enfrente de la cámara y jugar mi papel”. Les pidió que encontraran un propósito y un sueño, y que fueran tras él con determinación.

La tercera recomendación se centró en los vínculos personales y la amistad. Dane les pidió elegir a sus amigos “con sabiduría” y entregarse a ellos sin condiciones.

Expresó su gratitud hacia su círculo cercano y su familia, destacando cómo todos “han dado un paso adelante” ante su incapacidad de realizar actividades cotidianas como conducir, ir al gimnasio o simplemente salir a tomar un café. “He aprendido a abrazar alternativas: mis amigos vienen a mí, comemos juntos, vemos un juego, escuchamos música. No hacen nada especial, solo aparecen”, relató sobre su situación.

El actor enfatizó que los amigos son quienes brindan apoyo, guía y, en ocasiones, salvación, por lo que instó a sus hijas a amarlos “con todo lo que tienen”.

El cuarto consejo fue un llamado a la resistencia. “Lucha. Con todas tus fuerzas y con dignidad. Cuando enfrentes desafíos, de salud o de otro tipo, lucha. Nunca desistas. Lucha hasta tu último respiro”, declaró.

El intérprete reconoció que, aunque la enfermedad estaba tomando posesión de su cuerpo físico, nunca lograría arrebatarle “su espíritu”. Describió a Billie y Georgia como personas fuertes que heredaron de él la resiliencia, cualidad que calificó como su “superpoder”.

El actor cerró la entrevista reafirmando su amor por ellas: “Pueden enfrentar el final de sus días. Pueden enfrentar el infierno con dignidad. Luchen, chicas, y mantengan su cabeza alta. Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”.