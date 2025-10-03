Estrella de ‘Anatomía de Grey’ preocupa al verlo en silla de ruedas y con problemas al hablar

La serie 'Grey's Anatomy' ('Anatomía de Grey') es uno de los más afamados dramas médicos de la televisión.

El actor estadounidense Eric Dane, de 52 años, estrella de las series Grey’s Anatomy (Anatomía de Grey) y Euphoria, fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y, desde que anunció su estado de salud, la situación para él se ha agravado rápidamente.

Dane encarnó al doctor Mark Sloan durante varias temporadas del drama médico y también a Carl Jacobs en Euphoria. Por lo tanto, es reconocido como uno de los rostros más fuertes de la televisión internacional.

Sin embargo, en los últimos tiempos, la enfermedad ha ido atacando de manera progresiva su cuerpo, tanto que recientemente se le vio en un aeropuerto transportándose en una silla de ruedas y presentando serios problemas del habla.

El artista fue captado por el medio Daily Mail en el aeropuerto de Washington D. C., donde era empujado por un asistente.

De acuerdo con El Espectador, Dane había manifestado que el lado derecho de su cuerpo estaba entrando en inmovilidad y que temía que pronto ocurriera lo mismo con el izquierdo.

El actor Eric Dane, estrella de 'Grey's Anatomy' ('Anatomía de Grey') fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

En el encuentro que tuvo el intérprete con el corresponsal de Daily Mail, el actor se veía frágil. En la publicación de las imágenes de Dane en silla de ruedas, el medio inglés explicó que hablaba con voz ronca y que tenía dificultades para articular las palabras.

Un fotógrafo le preguntó: “¿Qué les diría a sus fans que esperan que todo esté bien?”, a lo que el artista respondió: “Mantén la fe, amigo”.