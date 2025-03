‘Anatomía de Grey’: Así lucen sus protagonistas a 20 años del estreno de la afamada serie médica

Cinco internos llegaron hace 20 años al hospital Seattle Grace con la ilusión de convertirse en grandes cirujanos. Sí, leyó bien: han pasado dos décadas desde que Grey’s Anatomy (Anatomía de Grey) salió a la luz para cautivar a miles de espectadores en todo el mundo con una fórmula televisiva más que comprobada: el drama médico.

Pero bueno, sumemos más canas a las que ya tenemos y recordemos a aquella camada de jóvenes aspirantes a doctores que, entre amoríos fugaces y muchas emergencias, conquistaron la televisión. Tanto así, que la serie creada por Shonda Rhimes acaba de estrenar su temporada número 21.

Sí, los primeros cinco (o más bien los primeros nueve, si contamos a los médicos consolidados del hospital) serán por siempre los más queridos y recordados.

Meredith Grey, Alex Karev, Izzie Stevens, Cristina Yang y George O’Malley fueron los primeros internos que hechizaron la pantalla chica en Grey’s Anatomy, serie que se estrenó el 27 de marzo de 2005 en la cadena ABC de Estados Unidos.

Desde aquel primer episodio, titulado A Hard Day’s Night (como la canción de The Beatles), la historia ha estado llena de aventuras, desventuras, amores, desamores, accidentes y muchas muertes.

Muchos personajes se fueron, otros llegaron, y un buen número murió en el camino. Posiblemente, algunos hemos perdido el hilo de lo que ha pasado en el hospital, pero de algo estamos seguros: siempre recordamos a los primeros protagonistas.

Así que ahora, vamos a repasar en imágenes cómo los conocimos, cómo lucen en la actualidad y a qué se dedican los actores que se hicieron mundialmente famosos gracias a Grey’s Anatomy.

Meredith Grey (Ellen Pompeo)

Recientemente se confirmó que la actriz tomará un papel más protagónico en la nueva temporada de Grey’s Anatomy.

Pompeo tenía 36 años cuando interpretó por primera vez a Meredith. Actualmente tiene 55 y, además de actuar, se desempeña como productora.

Ellen Pompeo como Meredith Grey en 'Anatomía de Grey'. (Archivo/Instagram)

Derek Shepherd (Patrick Dempsey)

Cuando encarnó al doctor Derek Shepherd, Patrick Dempsey tenía 39 años y, sí, se veía mucho más joven. Ahora ya cumplió 59.

Su trayectoria ha abarcado tanto cine como televisión, con títulos como Enchanted, Bridget Jones’s Baby, Ferrari y Dexter: Original Sin.

Patrick Dempsey como Dereck Shepherd en 'Anatomía de Grey'. (Archivo/Instagram)

Cristina Yang (Sandra Oh)

La mejor amiga y confidente de Meredith era, sin duda, la doctora Cristina Yang, un personaje cuya personalidad podía incomodar a más de uno.

Sandra Oh tenía alrededor de 34 años cuando protagonizó Grey’s Anatomy. Actualmente tiene 53 y ha participado en películas como Raya and the Last Dragon (voz) y en series de televisión como The Sympathizer.

Sandra Oh como Cristina Yang en 'Anatomía de Grey'. (Archivo/Instagram)

Preston Burke (Isaiah Washington)

El elegante doctor Preston Burke fue interpretado por Isaiah Washington cuando tenía 42 años. En agosto de 2025 cumplirá 62.

Washington lleva tiempo alejado de la actuación. Entre sus últimos trabajos en cine figura Juegos salvajes (2004), y en televisión, The 100 (2018).

Isaiah Washington como Preston Burke en 'Anatomía de Grey'. (Archivo/Instagram)

Izzie Stevens (Katherine Heigl)

La querida Izzie, quien se robó más de un corazón, fue interpretada por Katherine Heigl a sus 26 años.

Hoy, a sus 46, ha forjado una importante trayectoria en el cine con películas como The Ugly Truth, 27 Dresses y The Big Wedding.

Katherine Heigl como Izzie Stevens en 'Anatomía de Grey'. (Archivo/Instagram)

Miranda Bailey (Chandra Wilson)

Curiosamente, Chandra Wilson tenía apenas 35 años cuando interpretó por primera vez a la experimentada doctora Miranda Bailey, una edad similar a la de Ellen Pompeo.

A sus 55 años ha sido reconocida con importantes premios de la industria, como el del Sindicato de Actores y los People’s Choice, además de haber sido nominada en varias ocasiones a los premios Emmy.

Chandra Wilson como Miranda Bailey en 'Anatomía de Grey'. (Archivo/Instagram)

Alex Karev (Justin Chambers)

Justin Chambers fue elegido para interpretar al polémico Alex Karev en Grey’s Anatomy cuando tenía 34 años.

Desde entonces, ha participado en varios proyectos de cine y televisión, aunque en los últimos años ha estado alejado de las cámaras.

Justin Chambers como Alex Karev en 'Anatomía de Grey'. (Archivo/Instagram)

George O’Malley (T.R. Knight)

El buen George, siempre atento y dispuesto a ayudar, se convirtió en uno de los personajes más queridos del programa.

T.R. Knight tenía 32 años cuando interpretó a O’Malley en Grey’s Anatomy y, tras su paso por la serie, ha brillado principalmente en el teatro, destacándose en Broadway.

T.R. Kinght como George O'Malley en 'Anatomía de Grey'. (Archivo/Instagram)

Richard Webber (James Pickens Jr.)

El gran jefe del hospital, Richard Webber, fue interpretado por James Pickens Jr. a sus 51 años.

Este 2025 celebrará su cumpleaños número 71 con una sólida carrera artística que inició en 1986.