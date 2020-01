“No hay un buen momento para decir adiós a una serie y un personaje que han definido tanto mi vida durante los últimos 15 años. Por algún tiempo, sin embargo, he deseado diversificar mis papeles interpretativos y las elecciones de mi carrera. A punto de cumplir 50 y bendecido por una mujer que me apoya y cinco maravillosos hijos, es el momento. Al dejar Grey’s Anatomy, me gustaría agradecer a la familia de ABC, Shonda Rhimess, los miembros originales del reparto Ellen Pompeo, Chandra Wilson y James Pickens, y al resto de asombrosos miembros del equipo y el reparto, tanto pasados como presentes, y, obviamente, a los fans por este extraordinario viaje”, escribió Chambers.